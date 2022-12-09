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Сербские власти обвинили "премьера" Косово в попытке оккупации севера края - РИА Новости, 09.12.2022
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Сербские власти обвинили "премьера" Косово в попытке оккупации севера края
Сербские власти обвинили "премьера" Косово в попытке оккупации севера края - РИА Новости, 09.12.2022
Сербские власти обвинили "премьера" Косово в попытке оккупации севера края
Косовский "премьер" Альбин Курти продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ)... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T01:48
2022-12-09T08:52
в мире
альбин курти
сербия
косово
косовска-митровица
нато
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БЕЛГРАД, 9 дек — РИА Новости. Косовский "премьер" Альбин Курти продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович.Он напомнил, что в среду бронированный автомобиль миссии НАТО KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей."Около 350 полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием, тяжелой экипировке и бронированными автомобилями около 20:30 (22:30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы к району Бошнячка-Махала и буквально оккупировали всю северную Косовска-Митровицу, чтобы разместиться в частях города с этнически смешанным населением", — указал Петкович и добавил, что формальным предлогом вторжения стала защита безопасности проживающих там албанцев.Ранее портал Kosovo Online сообщил, что крупные силы полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в населенный сербами север края и блокировали северную часть Косовска-Митровицы."Глава" МВД Косово Джеляль Свечля объяснил усиленное присутствие полиции на севере края необходимостью обеспечения безопасности из-за "последовательных вооруженных нападений на полицейских и граждан".Во вторник представители "избирательной комиссии" Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы, которые разгромили. Звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.Затем местные порталы сообщили, что в помещении комиссии в Косовска-Митровице полицейские обезвредили неразорвавшуюся гранату. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти после этого заявил, что усилит активность полиции."Президент" Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению.
https://ria.ru/20221209/kosovo-1837361235.html
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в мире, альбин курти, сербия, косово, косовска-митровица, нато
В мире, Альбин Курти, Сербия, Косово, Косовска-Митровица, НАТО
01:48 09.12.2022 (обновлено: 08:52 09.12.2022)
 
Сербские власти обвинили "премьера" Косово в попытке оккупации севера края

Директор канцелярии Петкович: "премьер" Курти продолжает акции для оккупации севера Косова

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 дек — РИА Новости. Косовский "премьер" Альбин Курти продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович.

"Альбин Курти продолжает акции с целью оккупации севера Косова и Метохии, после того как он "славно" задерживал партию вина и нападал на людей и семью Петрович, владельцев винодельни в Велика-Хоче", — заявил он на внеочередной пресс-конференции.

Он напомнил, что в среду бронированный автомобиль миссии НАТО KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.
"Около 350 полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием, тяжелой экипировке и бронированными автомобилями около 20:30 (22:30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы к району Бошнячка-Махала и буквально оккупировали всю северную Косовска-Митровицу, чтобы разместиться в частях города с этнически смешанным населением", — указал Петкович и добавил, что формальным предлогом вторжения стала защита безопасности проживающих там албанцев.
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
01:59
В Сербии рассмотрят возможность возвращения силовиков в Косово
Ранее портал Kosovo Online сообщил, что крупные силы полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в населенный сербами север края и блокировали северную часть Косовска-Митровицы.
"Глава" МВД Косово Джеляль Свечля объяснил усиленное присутствие полиции на севере края необходимостью обеспечения безопасности из-за "последовательных вооруженных нападений на полицейских и граждан".
Во вторник представители "избирательной комиссии" Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы, которые разгромили. Звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.

Затем местные порталы сообщили, что в помещении комиссии в Косовска-Митровице полицейские обезвредили неразорвавшуюся гранату. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти после этого заявил, что усилит активность полиции.

"Президент" Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению.
Помещение муниципального избиркома в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 18:20
Спецназ Косово разгромил избирком на населенном сербами севере края
 
В миреАльбин КуртиСербияКосовоКосовска-МитровицаНАТО
 
 
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