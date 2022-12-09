https://ria.ru/20221209/kosovo-1837356055.html

Косовские спецназовцы блокировали северную часть Косовска-Митровицы

Косовские спецназовцы блокировали северную часть Косовска-Митровицы - РИА Новости, 09.12.2022

Косовские спецназовцы блокировали северную часть Косовска-Митровицы

Крупные силы полиции самопровозглашенной республики Косово, свыше 200 человек, вошли в населенный сербами север края и блокировали северную часть... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T00:02

2022-12-09T00:02

2022-12-09T05:35

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БЕЛГРАД, 8 дек – РИА Новости. Крупные силы полиции самопровозглашенной республики Косово, свыше 200 человек, вошли в населенный сербами север края и блокировали северную часть Косовска-Митровицы, передает портал Kosovo online.На опубликованном порталом видео - цепи косовских полицейских на улицах.Отмечается, что жители сербской части города собираются на улицах, кафе и магазины закрыты, обстановка напряженная. В 23.00 (01.00 мск) ожидается внеочередная пресс-конференция директора Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича.Во вторник представители "избирательной комиссии" Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы, который разгромили. Звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.Затем местные порталы сообщили, что в помещении комиссии в Косовска-Митровице полицейские обезвредили неразорвавшуюся гранату. Премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти после этого заявил, что усилит активность полиции."Президент" Косово Вьеса Османи ранее назначила внеочередные муниципальные выборы на населенном сербами севере края на 18 декабря. Политические представители сербов, которые ранее вышли из всех структур самопровозглашенной республики в знак протеста, объявили бойкот волеизъявлению.

https://ria.ru/20221207/vinodelnya-1837074148.html

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в мире, косовска-митровица, косово, сербия