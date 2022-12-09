Новогодние корпоративы: на чем экономят и как меняют форматы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Новогодние корпоративы — неотъемлемая часть зимних праздников. Но сейчас многие компании от этого отказались. Как изменились форматы и каких звезд приглашают выступать — в материале РИА Новости.Рынок корпоративов сократился?Спрос снизился, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Event Consulting Service Александр Поляков. Телеведущий, обладатель премии ТЭФИ Олег Савельев связал это с общей обстановкой. Телеведущая и журналист Дарья Александрова отметила, что заказы все же есть. "Конечно, меньше, но мои постоянные клиенты и в это непростое время остались верны себе", — подчеркнула она. Некоторые работники шоу-бизнеса и вовсе особых изменений не заметили."Четкой тенденции на спад не наблюдается, динамика соответствует двум предыдущим годам пандемии", — указывает ведущий и шоумен из Санкт-Петербурга Василий Киров.Праздник в кулуарах: компании решили изменить форматПо словам Александра Полякова, традиционные площадки для корпоративов не опустеют, но клиенты изменят формат праздников. Чаще совмещают деловую и праздничную части. Со второй половины ноября увеличился спрос на комплексные корпоративы "праздник + тренинг безопасности". Эти мероприятия часто проводят не только по HR-бюджетам, но и с использованием средств, заложенных на охрану труда.Также популярны лайт-варианты корпоративов и простые программы тимбилдинга — они более бюджетные. Дарья Александрова это подтверждает. Кого зовут на корпоративы"В этом сезоне востребованы хорошие кавер-исполнители. Многие группы стоят столько же, сколько иные звезды — из-за повышенного спроса", — сообщил Поляков.Кроме того, он выделил несколько артистов и ведущих: Александр Пушной, Андрей Мерзликин, Юлия Чичерина. Впрочем, каких-то жестких указаний, пожеланий или ограничений у клиентов нет. Записи артистов, уехавших из страны, по-прежнему звучат на корпоративах.Аппетит не умерили: сколько берут селебрити за выступленияВ преддверии праздников Табриз Шахиди, чья компания организует мероприятия с участием звезд по всей России и за рубежом, составил рейтинг ведущих — и даже привел стоимость.Среди желанных новогодних конферансье — Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Екатерина Скулкина, Тимур Родригез, Михаил Галустян.Есть и список самых востребованных артистов (их чаще приглашают). Тут лидируют Леонид Агутин, группа "Руки вверх!", Zivert, SHAMAN, Баста, Полина Гагарина, "Иванушки Int.", Максим.Время молодых: начинающие берут корпоративыОтъезд ряда исполнителей открыл путь для молодых. При этом, например, у SHAMAN, который оказался в списке Шахиди, предложений на корпоративы, по его словам, не так много. Комиков и стендаперов, уехавших за рубеж, например Максима Галкина* или Семена Слепакова, также заменят, заверил Александр Поляков.Шоумен Василий Киров указывает, что в России осталось множество "популярных и просто профессиональных ведущих, которые умеют шутить более корректно и не менее профессионально", чем эмигрировавшие из страны.Опыт есть: пандемия научилаРазвлекательная индустрия оказалась готовой к трудностям. Помог опыт пандемии. Хотя тогда, конечно, все было по-другому.Сейчас спрос на подобные мероприятия падает — люди хотят общаться вживую. Чаще всего онлайн-праздники заказывают крупные компании, которым нужно поздравить одновременно три-пять тысяч человек.Еда — не допуслуга: какие столы будут на корпоративах Некоторые фирмы сокращают расходы — прежде всего за счет корпоративных подарков и бытовых излишеств. Однако это не касается питания. Заказчики порой меньше тратятся на сувениры, а вот на еде и алкоголе не экономят.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Новогодние корпоративы — неотъемлемая часть зимних праздников. Но сейчас многие компании от этого отказались. Как изменились форматы и каких звезд приглашают выступать — в материале РИА Новости.
Рынок корпоративов сократился?
Спрос снизился, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Event Consulting Service Александр Поляков.
"Это подтверждает даже "Яндекс.Директ": интерес упал. В том числе и на онлайн-события", — говорит он.
Россияне предпочитают камерный праздник в 2022 году
Телеведущий, обладатель премии ТЭФИ Олег Савельев связал это с общей обстановкой.
"Думаю, все уйдет в малый формат, камерные мероприятия, которые будут проходить деликатно, сдержанно, интеллигентно", — считает он.
Телеведущая и журналист Дарья Александрова отметила, что заказы все же есть. "Конечно, меньше, но мои постоянные клиенты и в это непростое время остались верны себе", — подчеркнула она.
Некоторые работники шоу-бизнеса и вовсе особых изменений не заметили.
"Говорить о том, что "хлебный" месяц в этом году у артистов будет провальным, преждевременно", — полагает руководитель компании "Империя музыки" Табриз Шахиди.
"Четкой тенденции на спад не наблюдается, динамика соответствует двум предыдущим годам пандемии", — указывает ведущий и шоумен из Санкт-Петербурга Василий Киров.
Праздник в кулуарах: компании решили изменить формат
По словам Александра Полякова, традиционные площадки для корпоративов не опустеют, но клиенты изменят формат праздников.
"В Москве уже все забронировано. Однако мероприятия теперь стараются проводить более кулуарно, без лишней огласки", — отмечает он.
Чаще совмещают деловую и праздничную части. Со второй половины ноября увеличился спрос на комплексные корпоративы "праздник + тренинг безопасности". Эти мероприятия часто проводят не только по HR-бюджетам, но и с использованием средств, заложенных на охрану труда.
После пандемии ценным элементом корпоратива остается живое общение
"Большинство клиентов настаивают на нейтральной тематике праздника, больший акцент на спортивных событиях", — добавил эксперт.
Также популярны лайт-варианты корпоративов и простые программы тимбилдинга — они более бюджетные. Дарья Александрова это подтверждает.
"Есть запрос на камерный формат вечеринок. Не бурлеск и игристое до утра, а что-то больше похожее на квартирник. Когда собирается круг самых близких, чтобы поддержать друг друга в сложные времена", — говорит она.
Кого зовут на корпоративы
"В этом сезоне востребованы хорошие кавер-исполнители. Многие группы стоят столько же, сколько иные звезды — из-за повышенного спроса", — сообщил Поляков.
Кроме того, он выделил несколько артистов и ведущих: Александр Пушной, Андрей Мерзликин, Юлия Чичерина.
"Это абсолютно адекватные персоны, их мы можем смело привлекать, не боясь негативных последствий. Но, конечно, приходится учитывать, каких взглядов придерживается человек, смотреть его соцсети, высказывания", — уточнил Поляков.
Впрочем, каких-то жестких указаний, пожеланий или ограничений у клиентов нет. Записи артистов, уехавших из страны, по-прежнему звучат на корпоративах.
Аппетит не умерили: сколько берут селебрити за выступления
В преддверии праздников Табриз Шахиди, чья компания организует мероприятия с участием звезд по всей России и за рубежом, составил рейтинг ведущих — и даже привел стоимость.
Среди желанных новогодних конферансье — Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Екатерина Скулкина, Тимур Родригез, Михаил Галустян.
"В отличие от музыкальных коллективов, количество "выступлений" ведущего за вечер не может быть больше одного, — пишет Шахиди в своем Telegram-канале. — Поэтому до рекордных показателей этим ярчайшим представителям вербально-коммуникативного жанра (в сравнении с артистами вокального) далеко".
Есть и список самых востребованных артистов (их чаще приглашают). Тут лидируют Леонид Агутин, группа "Руки вверх!", Zivert, SHAMAN, Баста, Полина Гагарина, "Иванушки Int.", Максим.
"Николай Басков, как всегда, 3,5 миллиона рублей за выступление и пять миллионов — за ведение и выступление, — перечисляет Шахиди. — Филипп Киркоров давно и прекрасно продается за десять. Среднегодовой гонорар Леонида Агутина — 3,5 миллиона, предновогодний — четыре миллиона. Zivert с осени стоит от 3,5 миллиона. Григорий Лепс — 80-100 тысяч евро уже года четыре, тут только курс играется с рублем. SHAMAN — боец, хорошо поднялся, но в Москве его гонорар — три миллиона".
Время молодых: начинающие берут корпоративы
Отъезд ряда исполнителей открыл путь для молодых. При этом, например, у SHAMAN, который оказался в списке Шахиди, предложений на корпоративы, по его словам, не так много.
"Примерно 80 процентов моих выступлений — сольные концерты по городам России, — объяснил певец РИА Новости. — Еще десять — фестивали, различные официальные мероприятия".
Комиков и стендаперов, уехавших за рубеж, например Максима Галкина* или Семена Слепакова, также заменят, заверил Александр Поляков.
"Сейчас классное время для молодых. Раньше они не могли пробиться на сцену именно из-за "старичков". Только в нашей базе около 300 стендаперов, там ребята очень разного ценового диапазона. Им сейчас проще выступить, найти себя, заработать", — отмечает эксперт.
Шоумен Василий Киров указывает, что в России осталось множество "популярных и просто профессиональных ведущих, которые умеют шутить более корректно и не менее профессионально", чем эмигрировавшие из страны.
Опыт есть: пандемия научила
Развлекательная индустрия оказалась готовой к трудностям. Помог опыт пандемии. Хотя тогда, конечно, все было по-другому.
"Сравнивать текущий год с пандемийными некорректно, — подчеркивает Киров. — В ковидные времена началась эра онлайн- и гибридных событий".
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