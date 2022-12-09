https://ria.ru/20221209/korporativy-1837233920.html

Новогодние корпоративы: на чем экономят и как меняют форматы

Новогодние корпоративы: на чем экономят и как меняют форматы - РИА Новости, 09.12.2022

Новогодние корпоративы: на чем экономят и как меняют форматы

Новогодние корпоративы — неотъемлемая часть зимних праздников. Но сейчас многие компании от этого отказались. Как изменились форматы и каких звезд приглашают... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:00

2022-12-09T08:00

2022-12-09T13:36

шоубиз

новый год

леонид агутин

николай басков

шоу-бизнес

григорий лепс

праздники

shaman (ярослав дронов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837424370_106:0:2215:1186_1920x0_80_0_0_4ac5f11d954328b47555ac2791b3df3f.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Новогодние корпоративы — неотъемлемая часть зимних праздников. Но сейчас многие компании от этого отказались. Как изменились форматы и каких звезд приглашают выступать — в материале РИА Новости.Рынок корпоративов сократился?Спрос снизился, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Event Consulting Service Александр Поляков. Телеведущий, обладатель премии ТЭФИ Олег Савельев связал это с общей обстановкой. Телеведущая и журналист Дарья Александрова отметила, что заказы все же есть. "Конечно, меньше, но мои постоянные клиенты и в это непростое время остались верны себе", — подчеркнула она. Некоторые работники шоу-бизнеса и вовсе особых изменений не заметили."Четкой тенденции на спад не наблюдается, динамика соответствует двум предыдущим годам пандемии", — указывает ведущий и шоумен из Санкт-Петербурга Василий Киров.Праздник в кулуарах: компании решили изменить форматПо словам Александра Полякова, традиционные площадки для корпоративов не опустеют, но клиенты изменят формат праздников. Чаще совмещают деловую и праздничную части. Со второй половины ноября увеличился спрос на комплексные корпоративы "праздник + тренинг безопасности". Эти мероприятия часто проводят не только по HR-бюджетам, но и с использованием средств, заложенных на охрану труда.Также популярны лайт-варианты корпоративов и простые программы тимбилдинга — они более бюджетные. Дарья Александрова это подтверждает. Кого зовут на корпоративы"В этом сезоне востребованы хорошие кавер-исполнители. Многие группы стоят столько же, сколько иные звезды — из-за повышенного спроса", — сообщил Поляков.Кроме того, он выделил несколько артистов и ведущих: Александр Пушной, Андрей Мерзликин, Юлия Чичерина. Впрочем, каких-то жестких указаний, пожеланий или ограничений у клиентов нет. Записи артистов, уехавших из страны, по-прежнему звучат на корпоративах.Аппетит не умерили: сколько берут селебрити за выступленияВ преддверии праздников Табриз Шахиди, чья компания организует мероприятия с участием звезд по всей России и за рубежом, составил рейтинг ведущих — и даже привел стоимость.Среди желанных новогодних конферансье — Дмитрий Хрусталев, Николай Басков, Екатерина Скулкина, Тимур Родригез, Михаил Галустян.Есть и список самых востребованных артистов (их чаще приглашают). Тут лидируют Леонид Агутин, группа "Руки вверх!", Zivert, SHAMAN, Баста, Полина Гагарина, "Иванушки Int.", Максим.Время молодых: начинающие берут корпоративыОтъезд ряда исполнителей открыл путь для молодых. При этом, например, у SHAMAN, который оказался в списке Шахиди, предложений на корпоративы, по его словам, не так много. Комиков и стендаперов, уехавших за рубеж, например Максима Галкина* или Семена Слепакова, также заменят, заверил Александр Поляков.Шоумен Василий Киров указывает, что в России осталось множество "популярных и просто профессиональных ведущих, которые умеют шутить более корректно и не менее профессионально", чем эмигрировавшие из страны.Опыт есть: пандемия научилаРазвлекательная индустрия оказалась готовой к трудностям. Помог опыт пандемии. Хотя тогда, конечно, все было по-другому.Сейчас спрос на подобные мероприятия падает — люди хотят общаться вживую. Чаще всего онлайн-праздники заказывают крупные компании, которым нужно поздравить одновременно три-пять тысяч человек.Еда — не допуслуга: какие столы будут на корпоративах Некоторые фирмы сокращают расходы — прежде всего за счет корпоративных подарков и бытовых излишеств. Однако это не касается питания. Заказчики порой меньше тратятся на сувениры, а вот на еде и алкоголе не экономят.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новый год, леонид агутин, николай басков, шоу-бизнес, григорий лепс, праздники, shaman (ярослав дронов) , баста (василий вакуленко), полина гагарина, звезды