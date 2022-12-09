https://ria.ru/20221209/koronavirus-1837415866.html
В Москве за сутки госпитализировали 181 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 181 человека с COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 181 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1439 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:11
2022-12-09T11:11
2022-12-09T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1439 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1439, госпитализирован 181 человек, выздоровели 1168 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1697 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 268 500 случаев коронавируса, выздоровели 3 074 408 человек, умерли 47 129 человек.
https://ria.ru/20221207/kitay-1836862902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 181 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1439 новых случаев заражения коронавирусом