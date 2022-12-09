https://ria.ru/20221209/koronavirus-1837415084.html

В России за сутки госпитализировали 1447 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1447 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1447 заболевших COVID-19

Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 52 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:08

2022-12-09T11:08

2022-12-09T11:08

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 7,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 52 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, в стране за сутки госпитализированы 1 447 человек, на 0,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 38 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах."Выздоровело за сутки 5 994 человека, или на 5,1% меньше в сравнении с 8 декабря 2022 года. Выявлено 7 465 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 52 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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