https://ria.ru/20221209/kompensatsiya-1842491533.html

"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины

"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины - РИА Новости, 30.12.2022

"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины

РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-09T15:30

2022-12-09T15:30

2022-12-30T15:32

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151276/60/1512766062_1:0:1832:1030_1920x0_80_0_0_c257902f23383f03bdbef2c14110d523.jpg

МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) готова к взысканию дополнительных затрат с пассажиров, отказавшихся от полета без уважительных причин после закрытия дверей воздушного судна и объявления о готовности к вылету. Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами пассажиров от полета, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты перевозчика."Россия" высоко ценит время и комфорт пассажиров. Отказы от полетов без уважительных причин подвергают риску репутацию авиакомпании и доверие путешественников, что недопустимо для "России" – крупнейшего в стране по величине парка отечественных самолетов перевозчика. Компенсация авиакомпании расходов на вынужденные процессы, в связи с отказом пассажира, за его счет способствует минимизации влияния на рост тарифов. Привлечение дополнительного персонала и аэропортовой техники для снятия пассажира, высказавшего желание покинуть борт самолета, до настоящего времени компенсировались из собственных средств перевозчика. Расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное в результате возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета сотрудниками службы авиационной безопасности и др.Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из самолета без ущерба для пунктуальности выполнения рейсов. К процессу, тем не менее привлекаются все службы: наземные подразделения занимаются поиском багажа для снятия с воздушного судна, представители служб безопасности проводят дополнительный досмотр самолета.После закрытия дверей пассажир вправе отказаться от полета только при наличии угрозы жизни или здоровью. В этом случае на борт приглашается медицинский персонал и сотрудники правоохранительных органов. Если пассажир желает отказаться от полета после закрытия дверей по любой другой причине бортпроводники авиакомпании объясняют, что самолет готовится к вылету и осуществляет руление. Настойчивое невыполнение пассажиром требования летного и кабинного экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности приравнивается к нарушению Правил поведения на борту воздушного судна.Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажиры, оформившие перевозку, обязаны соблюдать правила поведения, выполнять требования и указания работников с целью обеспечения безопасности полетов: в аэропорту на линии регистрации, в пунктах предполетного досмотра, во время посадки, а также на борту воздушного судна на всех этапах полета. Пассажирам разрешено занимать только то место в салоне, которое указано в посадочном талоне. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту. Только при соблюдении этих мер каждым путешественником возможно сделать полет максимально безопасным и комфортным для всех пассажиров, а также минимизировать отклонения рейсов от графика полетов.Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы