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"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины - РИА Новости, 30.12.2022
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"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины
"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины - РИА Новости, 30.12.2022
"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины
РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-09T15:30
2022-12-30T15:32
пресс-релизы
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МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) готова к взысканию дополнительных затрат с пассажиров, отказавшихся от полета без уважительных причин после закрытия дверей воздушного судна и объявления о готовности к вылету. Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами пассажиров от полета, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты перевозчика."Россия" высоко ценит время и комфорт пассажиров. Отказы от полетов без уважительных причин подвергают риску репутацию авиакомпании и доверие путешественников, что недопустимо для "России" – крупнейшего в стране по величине парка отечественных самолетов перевозчика. Компенсация авиакомпании расходов на вынужденные процессы, в связи с отказом пассажира, за его счет способствует минимизации влияния на рост тарифов. Привлечение дополнительного персонала и аэропортовой техники для снятия пассажира, высказавшего желание покинуть борт самолета, до настоящего времени компенсировались из собственных средств перевозчика. Расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное в результате возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета сотрудниками службы авиационной безопасности и др.Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из самолета без ущерба для пунктуальности выполнения рейсов. К процессу, тем не менее привлекаются все службы: наземные подразделения занимаются поиском багажа для снятия с воздушного судна, представители служб безопасности проводят дополнительный досмотр самолета.После закрытия дверей пассажир вправе отказаться от полета только при наличии угрозы жизни или здоровью. В этом случае на борт приглашается медицинский персонал и сотрудники правоохранительных органов. Если пассажир желает отказаться от полета после закрытия дверей по любой другой причине бортпроводники авиакомпании объясняют, что самолет готовится к вылету и осуществляет руление. Настойчивое невыполнение пассажиром требования летного и кабинного экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности приравнивается к нарушению Правил поведения на борту воздушного судна.Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажиры, оформившие перевозку, обязаны соблюдать правила поведения, выполнять требования и указания работников с целью обеспечения безопасности полетов: в аэропорту на линии регистрации, в пунктах предполетного досмотра, во время посадки, а также на борту воздушного судна на всех этапах полета. Пассажирам разрешено занимать только то место в салоне, которое указано в посадочном талоне. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту. Только при соблюдении этих мер каждым путешественником возможно сделать полет максимально безопасным и комфортным для всех пассажиров, а также минимизировать отклонения рейсов от графика полетов.Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы
15:30 09.12.2022 (обновлено: 15:32 30.12.2022)

"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) готова к взысканию дополнительных затрат с пассажиров, отказавшихся от полета без уважительных причин после закрытия дверей воздушного судна и объявления о готовности к вылету. Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами пассажиров от полета, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты перевозчика.

"Россия" высоко ценит время и комфорт пассажиров. Отказы от полетов без уважительных причин подвергают риску репутацию авиакомпании и доверие путешественников, что недопустимо для "России" – крупнейшего в стране по величине парка отечественных самолетов перевозчика.

Компенсация авиакомпании расходов на вынужденные процессы, в связи с отказом пассажира, за его счет способствует минимизации влияния на рост тарифов. Привлечение дополнительного персонала и аэропортовой техники для снятия пассажира, высказавшего желание покинуть борт самолета, до настоящего времени компенсировались из собственных средств перевозчика. Расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное в результате возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета сотрудниками службы авиационной безопасности и др.

Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из самолета без ущерба для пунктуальности выполнения рейсов. К процессу, тем не менее привлекаются все службы: наземные подразделения занимаются поиском багажа для снятия с воздушного судна, представители служб безопасности проводят дополнительный досмотр самолета.

После закрытия дверей пассажир вправе отказаться от полета только при наличии угрозы жизни или здоровью. В этом случае на борт приглашается медицинский персонал и сотрудники правоохранительных органов. Если пассажир желает отказаться от полета после закрытия дверей по любой другой причине бортпроводники авиакомпании объясняют, что самолет готовится к вылету и осуществляет руление. Настойчивое невыполнение пассажиром требования летного и кабинного экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности приравнивается к нарушению Правил поведения на борту воздушного судна.

Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажиры, оформившие перевозку, обязаны соблюдать правила поведения, выполнять требования и указания работников с целью обеспечения безопасности полетов: в аэропорту на линии регистрации, в пунктах предполетного досмотра, во время посадки, а также на борту воздушного судна на всех этапах полета. Пассажирам разрешено занимать только то место в салоне, которое указано в посадочном талоне. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту. Только при соблюдении этих мер каждым путешественником возможно сделать полет максимально безопасным и комфортным для всех пассажиров, а также минимизировать отклонения рейсов от графика полетов.

Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"

Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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