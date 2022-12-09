15:30 09.12.2022 (обновлено: 15:32 30.12.2022)
"Россия" взыщет компенсацию за отказ от полета без уважительной причины
Самолет авиакомпании "Россия"
МОСКВА, 9 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) готова к взысканию дополнительных затрат с пассажиров, отказавшихся от полета без уважительных причин после закрытия дверей воздушного судна и объявления о готовности к вылету. Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами пассажиров от полета, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты перевозчика.
"Россия" высоко ценит время и комфорт пассажиров. Отказы от полетов без уважительных причин подвергают риску репутацию авиакомпании и доверие путешественников, что недопустимо для "России" – крупнейшего в стране по величине парка отечественных самолетов перевозчика.
Компенсация авиакомпании расходов на вынужденные процессы, в связи с отказом пассажира, за его счет способствует минимизации влияния на рост тарифов. Привлечение дополнительного персонала и аэропортовой техники для снятия пассажира, высказавшего желание покинуть борт самолета, до настоящего времени компенсировались из собственных средств перевозчика. Расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное в результате возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета сотрудниками службы авиационной безопасности и др.
Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из самолета без ущерба для пунктуальности выполнения рейсов. К процессу, тем не менее привлекаются все службы: наземные подразделения занимаются поиском багажа для снятия с воздушного судна, представители служб безопасности проводят дополнительный досмотр самолета.
После закрытия дверей пассажир вправе отказаться от полета только при наличии угрозы жизни или здоровью. В этом случае на борт приглашается медицинский персонал и сотрудники правоохранительных органов. Если пассажир желает отказаться от полета после закрытия дверей по любой другой причине бортпроводники авиакомпании объясняют, что самолет готовится к вылету и осуществляет руление. Настойчивое невыполнение пассажиром требования летного и кабинного экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности приравнивается к нарушению Правил поведения на борту воздушного судна.
Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажиры, оформившие перевозку, обязаны соблюдать правила поведения, выполнять требования и указания работников с целью обеспечения безопасности полетов: в аэропорту на линии регистрации, в пунктах предполетного досмотра, во время посадки, а также на борту воздушного судна на всех этапах полета. Пассажирам разрешено занимать только то место в салоне, которое указано в посадочном талоне. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту. Только при соблюдении этих мер каждым путешественником возможно сделать полет максимально безопасным и комфортным для всех пассажиров, а также минимизировать отклонения рейсов от графика полетов.
Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"
Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
"Россия" высоко ценит время и комфорт пассажиров. Отказы от полетов без уважительных причин подвергают риску репутацию авиакомпании и доверие путешественников, что недопустимо для "России" – крупнейшего в стране по величине парка отечественных самолетов перевозчика.
Компенсация авиакомпании расходов на вынужденные процессы, в связи с отказом пассажира, за его счет способствует минимизации влияния на рост тарифов. Привлечение дополнительного персонала и аэропортовой техники для снятия пассажира, высказавшего желание покинуть борт самолета, до настоящего времени компенсировались из собственных средств перевозчика. Расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, израсходованное в результате возврата на место стоянки топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета сотрудниками службы авиационной безопасности и др.
Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из самолета без ущерба для пунктуальности выполнения рейсов. К процессу, тем не менее привлекаются все службы: наземные подразделения занимаются поиском багажа для снятия с воздушного судна, представители служб безопасности проводят дополнительный досмотр самолета.
После закрытия дверей пассажир вправе отказаться от полета только при наличии угрозы жизни или здоровью. В этом случае на борт приглашается медицинский персонал и сотрудники правоохранительных органов. Если пассажир желает отказаться от полета после закрытия дверей по любой другой причине бортпроводники авиакомпании объясняют, что самолет готовится к вылету и осуществляет руление. Настойчивое невыполнение пассажиром требования летного и кабинного экипажа занять свое место и пристегнуть ремень безопасности приравнивается к нарушению Правил поведения на борту воздушного судна.
Авиакомпания "Россия" напоминает, что пассажиры, оформившие перевозку, обязаны соблюдать правила поведения, выполнять требования и указания работников с целью обеспечения безопасности полетов: в аэропорту на линии регистрации, в пунктах предполетного досмотра, во время посадки, а также на борту воздушного судна на всех этапах полета. Пассажирам разрешено занимать только то место в салоне, которое указано в посадочном талоне. Также запрещается распивать спиртные напитки, кроме предложенных на борту. Только при соблюдении этих мер каждым путешественником возможно сделать полет максимально безопасным и комфортным для всех пассажиров, а также минимизировать отклонения рейсов от графика полетов.
Больше новостей читайте на официальном Телеграм-канале авиакомпании "Россия"
Авиакомпания "Россия" входит в Группу Аэрофлот, эксплуатирует 130 самолетов, из которых 74 – Superjet 100 (RRJ-95). В "России" трудится более 7 тысяч человек. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге обладает самым современным оборудованием и способен проводить "тяжелые" формы технического обслуживания воздушных судов. Авиакомпания является базовым перевозчиком аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. В 2022 году "Россия" стала победителем национальной премии "Марка №1 в России", получив максимальное количество голосов пассажиров в категории "Авиакомпания". По итогам 2021 года "Россия" вошла в ТОП-100 компаний – лучших работодателей страны по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
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