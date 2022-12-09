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"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги - РИА Новости, 09.12.2022
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"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги
"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги - РИА Новости, 09.12.2022
"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги
Четыре новых книги будут представлены в рамках проекта "Библиотека Союзного государства" в 2023 году, сообщил госссекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:04
2022-12-09T15:04
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Четыре новых книги будут представлены в рамках проекта "Библиотека Союзного государства" в 2023 году, сообщил госссекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы представляем четыре новых книги в рамках нового проекта "Библиотека Союзного государства", - сказал он в интервью каналу "Россия-24", приуроченному к 23-летию подписания договора о создании Союзного государства.Работа над новыми книгами уже ведется. Одно из изданий будет посвящено космосу, его выход планируется в первой половине будущего года.Госсекретарь отметил, что соавтором книги станет советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук.Презентация первой книги "Защищая Отечество" издательского проекта "Библиотека Союзного государства", выход которой был приурочен к 210-летию Бородинского сражения, прошла 9 сентября в Музее–панораме "Бородинская битва".Как отмечал Мезенцев, она имела особый резонанс - в книге собраны редкие исторические материалы, причем часть документов была опубликована впервые.Проект "Библиотека Союзного государства" призван представить широкой аудитории издания, посвященные ярким страницам истории России и Белоруссии, материалы о культуре, традициях, о тех исторических и духовных скрепах, которые связывают народы двух стран.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
15:04 09.12.2022
 

"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКнижный магазин в торговом центре "Галерея Новосибирск"
Книжный магазин в торговом центре Галерея Новосибирск - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Четыре новых книги будут представлены в рамках проекта "Библиотека Союзного государства" в 2023 году, сообщил госссекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы представляем четыре новых книги в рамках нового проекта "Библиотека Союзного государства", - сказал он в интервью каналу "Россия-24", приуроченному к 23-летию подписания договора о создании Союзного государства.
Работа над новыми книгами уже ведется. Одно из изданий будет посвящено космосу, его выход планируется в первой половине будущего года.
Госсекретарь отметил, что соавтором книги станет советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук.
Презентация первой книги "Защищая Отечество" издательского проекта "Библиотека Союзного государства", выход которой был приурочен к 210-летию Бородинского сражения, прошла 9 сентября в Музее–панораме "Бородинская битва".
Книга Защищая Отечество - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 14:55Союзное государство
Мезенцев: книга "Защищая Отечество" станет первой в большой библиотеке СГ
Как отмечал Мезенцев, она имела особый резонанс - в книге собраны редкие исторические материалы, причем часть документов была опубликована впервые.
Проект "Библиотека Союзного государства" призван представить широкой аудитории издания, посвященные ярким страницам истории России и Белоруссии, материалы о культуре, традициях, о тех исторических и духовных скрепах, которые связывают народы двух стран.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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