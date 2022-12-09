https://ria.ru/20221209/knigi-1837491753.html

"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги

"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги - РИА Новости, 09.12.2022

"Библиотеку Союзного государства" в 2023 году пополнят четыре новых книги

Четыре новых книги будут представлены в рамках проекта "Библиотека Союзного государства" в 2023 году, сообщил госссекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:04

2022-12-09T15:04

2022-12-09T15:04

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Четыре новых книги будут представлены в рамках проекта "Библиотека Союзного государства" в 2023 году, сообщил госссекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Мы представляем четыре новых книги в рамках нового проекта "Библиотека Союзного государства", - сказал он в интервью каналу "Россия-24", приуроченному к 23-летию подписания договора о создании Союзного государства.Работа над новыми книгами уже ведется. Одно из изданий будет посвящено космосу, его выход планируется в первой половине будущего года.Госсекретарь отметил, что соавтором книги станет советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук.Презентация первой книги "Защищая Отечество" издательского проекта "Библиотека Союзного государства", выход которой был приурочен к 210-летию Бородинского сражения, прошла 9 сентября в Музее–панораме "Бородинская битва".Как отмечал Мезенцев, она имела особый резонанс - в книге собраны редкие исторические материалы, причем часть документов была опубликована впервые.Проект "Библиотека Союзного государства" призван представить широкой аудитории издания, посвященные ярким страницам истории России и Белоруссии, материалы о культуре, традициях, о тех исторических и духовных скрепах, которые связывают народы двух стран.

https://ria.ru/20220909/kniga-1815666405.html

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Алёна Пава

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев