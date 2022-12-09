https://ria.ru/20221209/klyuchi-1837460977.html

Глава Кузбасса вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги

Глава Кузбасса вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги - РИА Новости, 09.12.2022

Глава Кузбасса вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:22

2022-12-09T13:22

2022-12-09T13:22

сергей цивилев

юрга

кемеровская область

жилье

кемерово

россия

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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги, сообщает пресс-служба правительства региона.Возле дома коммунальщики заранее, пока позволяла погода, провели благоустройство и озеленение, установлен детский спортивно-игровой комплекс, есть парковки."В Кузбассе не остановлено строительство ни одного объекта, социальное жилье для льготных категорий — в приоритете. Только в Юрге в этом году мы заселяем пятый дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Стройка идет в соответствии с графиком. Здесь получается большой квартал с детской и спортивной площадками и липовой аллеей. Новоселам здесь будет приятно жить. Город меняет облик, становится современным", — приводятся в сообщении слова губернатора.Уточняется, что новый дом по проспекту Победы, 24а, корпус 2 построен в одном из самых перспективных районов центральной части города с хорошо развитой дорожной сетью. В шаговой доступности — школа, детский сад, магазины, медицинские учреждения. Это пятый дом в микрорайоне. Всего до 2025 года на проспекте Победы планируется построить 15 домов и обустроить парк.С начала года в Кузбассе построено 53 многоквартирных дома, из них 22 — по программам предоставления социального жилья. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 19 домов, 8 из них — для льготных категорий граждан. Всего в Кузбассе введено в эксплуатацию 598 тысяч квадратных метров жилья. При этом Кемерово, Кемеровский округ и Таштагольский район перевыполнили план на 2022 год.

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юрга

кемеровская область

кемерово

россия

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Владимир Лаврентьев

сергей цивилев, юрга, кемеровская область, жилье, кемерово, россия