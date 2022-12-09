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Глава Кузбасса вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги
Глава Кузбасса вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги - РИА Новости, 09.12.2022
Глава Кузбасса вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:22
2022-12-09T13:22
2022-12-09T13:22
сергей цивилев
юрга
кемеровская область
жилье
кемерово
россия
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КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги, сообщает пресс-служба правительства региона.Возле дома коммунальщики заранее, пока позволяла погода, провели благоустройство и озеленение, установлен детский спортивно-игровой комплекс, есть парковки."В Кузбассе не остановлено строительство ни одного объекта, социальное жилье для льготных категорий — в приоритете. Только в Юрге в этом году мы заселяем пятый дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Стройка идет в соответствии с графиком. Здесь получается большой квартал с детской и спортивной площадками и липовой аллеей. Новоселам здесь будет приятно жить. Город меняет облик, становится современным", — приводятся в сообщении слова губернатора.Уточняется, что новый дом по проспекту Победы, 24а, корпус 2 построен в одном из самых перспективных районов центральной части города с хорошо развитой дорожной сетью. В шаговой доступности — школа, детский сад, магазины, медицинские учреждения. Это пятый дом в микрорайоне. Всего до 2025 года на проспекте Победы планируется построить 15 домов и обустроить парк.С начала года в Кузбассе построено 53 многоквартирных дома, из них 22 — по программам предоставления социального жилья. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 19 домов, 8 из них — для льготных категорий граждан. Всего в Кузбассе введено в эксплуатацию 598 тысяч квадратных метров жилья. При этом Кемерово, Кемеровский округ и Таштагольский район перевыполнили план на 2022 год.
https://ria.ru/20221208/tanay-1837196816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, юрга, кемеровская область, жилье, кемерово, россия
Сергей Цивилев, Юрга, Кемеровская область, Жилье, Кемерово, Россия
Глава Кузбасса вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги
Губернатор Кемеровской области Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги
КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги, сообщает пресс-служба
правительства региона.
"В Юрге в новый пятиэтажный дом из аварийного жилья переедут 35 семей. Здание построено по нацпроекту "Жилье и городская среда", квартиры оснащены сантехникой, приборами учета воды, электроплитами, пожарными извещателями и полностью готовы к заселению", – говорится в сообщении.
Возле дома коммунальщики заранее, пока позволяла погода, провели благоустройство и озеленение, установлен детский спортивно-игровой комплекс, есть парковки.
"В Кузбассе не остановлено строительство ни одного объекта, социальное жилье для льготных категорий — в приоритете. Только в Юрге в этом году мы заселяем пятый дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Стройка идет в соответствии с графиком. Здесь получается большой квартал с детской и спортивной площадками и липовой аллеей. Новоселам здесь будет приятно жить. Город меняет облик, становится современным", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Уточняется, что новый дом по проспекту Победы, 24а, корпус 2 построен в одном из самых перспективных районов центральной части города с хорошо развитой дорожной сетью. В шаговой доступности — школа, детский сад, магазины, медицинские учреждения. Это пятый дом в микрорайоне. Всего до 2025 года на проспекте Победы планируется построить 15 домов и обустроить парк.
С начала года в Кузбассе построено 53 многоквартирных дома, из них 22 — по программам предоставления социального жилья. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 19 домов, 8 из них — для льготных категорий граждан. Всего в Кузбассе введено в эксплуатацию 598 тысяч квадратных метров жилья. При этом Кемерово
, Кемеровский округ и Таштагольский район
перевыполнили план на 2022 год.