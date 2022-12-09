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Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе
Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе - РИА Новости, 09.12.2022
Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выступают за выработку под эгидой ООН правил поведения государств в информационном пространстве для... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:53
2022-12-09T12:53
в мире
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
россия
оон
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выступают за выработку под эгидой ООН правил поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета стран, говорится в совместном заявлении лидеров."Главы государств считают приоритетным направлением международного сотрудничества выработку под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета государств и их равной безопасности, предотвращения конфликтов в этом пространстве, а также в интересах использования информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - говорится в заявлении.Лидеры считают, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях, поскольку эффективное реагирование на вызовы и угрозы информационной безопасности требует совместных усилий всего международного сообщества."Главы государств, выражая обеспокоенность стремительным ростом использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выступают за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20221209/kiberataki-1837441049.html
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в мире, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, россия, оон
В мире, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Киргизия, Россия, ООН
12:53 09.12.2022
 
Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе

Путин и Жапаров выступили за выработку под эгидой ООН правил для стран в инфополе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выступают за выработку под эгидой ООН правил поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета стран, говорится в совместном заявлении лидеров.
"Главы государств считают приоритетным направлением международного сотрудничества выработку под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета государств и их равной безопасности, предотвращения конфликтов в этом пространстве, а также в интересах использования информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
12:25
Путин и Жапаров обсудили ситуацию с недоказанными обвинениями в кибератаках
Лидеры считают, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях, поскольку эффективное реагирование на вызовы и угрозы информационной безопасности требует совместных усилий всего международного сообщества.
"Главы государств, выражая обеспокоенность стремительным ростом использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выступают за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции", - говорится в заявлении.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств, входящих в ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 10:51
Партнерство с США по кибербезопасности угрожает СНГ, заявил Патрушев
 
В миреСадыр ЖапаровВладимир ПутинКиргизияРоссияООН
 
 
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