https://ria.ru/20221209/kiberbezopasnost-1837451238.html
Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе
Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе - РИА Новости, 09.12.2022
Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выступают за выработку под эгидой ООН правил поведения государств в информационном пространстве для... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:53
2022-12-09T12:53
2022-12-09T12:53
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выступают за выработку под эгидой ООН правил поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета стран, говорится в совместном заявлении лидеров."Главы государств считают приоритетным направлением международного сотрудничества выработку под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета государств и их равной безопасности, предотвращения конфликтов в этом пространстве, а также в интересах использования информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - говорится в заявлении.Лидеры считают, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях, поскольку эффективное реагирование на вызовы и угрозы информационной безопасности требует совместных усилий всего международного сообщества."Главы государств, выражая обеспокоенность стремительным ростом использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выступают за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20221209/kiberataki-1837441049.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, россия, оон
В мире, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Киргизия, Россия, ООН
Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе
Путин и Жапаров выступили за выработку под эгидой ООН правил для стран в инфополе
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выступают за выработку под эгидой ООН правил поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета стран, говорится в совместном заявлении лидеров.
"Главы государств считают приоритетным направлением международного сотрудничества выработку под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета государств и их равной безопасности, предотвращения конфликтов в этом пространстве, а также в интересах использования информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - говорится в заявлении.
Лидеры считают, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях, поскольку эффективное реагирование на вызовы и угрозы информационной безопасности требует совместных усилий всего международного сообщества.
"Главы государств, выражая обеспокоенность стремительным ростом использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выступают за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции", - говорится в заявлении.