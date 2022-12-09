https://ria.ru/20221209/kiberbezopasnost-1837451238.html

Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе

Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе - РИА Новости, 09.12.2022

Путин и Жапаров призвали выработать правила для стран в инфополе

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выступают за выработку под эгидой ООН правил поведения государств в информационном пространстве для... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:53

2022-12-09T12:53

2022-12-09T12:53

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выступают за выработку под эгидой ООН правил поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета стран, говорится в совместном заявлении лидеров."Главы государств считают приоритетным направлением международного сотрудничества выработку под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве для обеспечения суверенитета государств и их равной безопасности, предотвращения конфликтов в этом пространстве, а также в интересах использования информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях", - говорится в заявлении.Лидеры считают, что национальные меры по обеспечению информационной безопасности должны быть дополнены консолидированными действиями на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях, поскольку эффективное реагирование на вызовы и угрозы информационной безопасности требует совместных усилий всего международного сообщества."Главы государств, выражая обеспокоенность стремительным ростом использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, выступают за скорейшую разработку специальным межправительственным комитетом экспертов открытого состава под эгидой ООН всеобъемлющей международной конвенции", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20221209/kiberataki-1837441049.html

https://ria.ru/20221103/patrushev-1828884112.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, россия, оон