https://ria.ru/20221209/kiberbezopasnost-1837380585.html
Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных
Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных - РИА Новости, 09.12.2022
Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных
Нужно выработать новую систему защиты персональных данных, а также необходимо переходить на гаджеты российского производства, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:01
2022-12-09T09:01
2022-12-09T09:01
общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Нужно выработать новую систему защиты персональных данных, а также необходимо переходить на гаджеты российского производства, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Тема (защиты персональных данных – ред.) актуальная, нужно вырабатывать принципиально новую систему защиты персональных данных. А ещё огромное пожелание … тем, от кого зависит внедрение наших изобретений, наших гаджетов… Мы очень ждём от наших министерств и ведомств как можно (более) быстрого перехода на гаджеты российского производства", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.Она отметила, что существуют "самые большие риски" утечки персональных данных, включая отпечатки пальцев, при использовании гаджетов иностранного производства.
https://ria.ru/20221207/dannye-1837044115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных
Омбудсмен Москалькова призвала выработать новую систему защиты персональных данных
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Нужно выработать новую систему защиты персональных данных, а также необходимо переходить на гаджеты российского производства, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Тема (защиты персональных данных – ред.) актуальная, нужно вырабатывать принципиально новую систему защиты персональных данных. А ещё огромное пожелание … тем, от кого зависит внедрение наших изобретений, наших гаджетов… Мы очень ждём от наших министерств и ведомств как можно (более) быстрого перехода на гаджеты российского производства", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.
Она отметила, что существуют "самые большие риски" утечки персональных данных, включая отпечатки пальцев, при использовании гаджетов иностранного производства.