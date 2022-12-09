https://ria.ru/20221209/kiberbezopasnost-1837380585.html

Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных

Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных - РИА Новости, 09.12.2022

Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных

Нужно выработать новую систему защиты персональных данных, а также необходимо переходить на гаджеты российского производства, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:01

2022-12-09T09:01

2022-12-09T09:01

общество

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Нужно выработать новую систему защиты персональных данных, а также необходимо переходить на гаджеты российского производства, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Тема (защиты персональных данных – ред.) актуальная, нужно вырабатывать принципиально новую систему защиты персональных данных. А ещё огромное пожелание … тем, от кого зависит внедрение наших изобретений, наших гаджетов… Мы очень ждём от наших министерств и ведомств как можно (более) быстрого перехода на гаджеты российского производства", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.Она отметила, что существуют "самые большие риски" утечки персональных данных, включая отпечатки пальцев, при использовании гаджетов иностранного производства.

https://ria.ru/20221207/dannye-1837044115.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна москалькова, россия