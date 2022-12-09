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Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных - РИА Новости, 09.12.2022
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Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных
Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных - РИА Новости, 09.12.2022
Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных
Нужно выработать новую систему защиты персональных данных, а также необходимо переходить на гаджеты российского производства, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:01
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общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Нужно выработать новую систему защиты персональных данных, а также необходимо переходить на гаджеты российского производства, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Тема (защиты персональных данных – ред.) актуальная, нужно вырабатывать принципиально новую систему защиты персональных данных. А ещё огромное пожелание … тем, от кого зависит внедрение наших изобретений, наших гаджетов… Мы очень ждём от наших министерств и ведомств как можно (более) быстрого перехода на гаджеты российского производства", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.Она отметила, что существуют "самые большие риски" утечки персональных данных, включая отпечатки пальцев, при использовании гаджетов иностранного производства.
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общество, татьяна москалькова, россия
Общество, Татьяна Москалькова, Россия
09:01 09.12.2022
 
Москалькова призвала выработать систему защиты персональных данных

Омбудсмен Москалькова призвала выработать новую систему защиты персональных данных

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Нужно выработать новую систему защиты персональных данных, а также необходимо переходить на гаджеты российского производства, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Тема (защиты персональных данных – ред.) актуальная, нужно вырабатывать принципиально новую систему защиты персональных данных. А ещё огромное пожелание … тем, от кого зависит внедрение наших изобретений, наших гаджетов… Мы очень ждём от наших министерств и ведомств как можно (более) быстрого перехода на гаджеты российского производства", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.
Она отметила, что существуют "самые большие риски" утечки персональных данных, включая отпечатки пальцев, при использовании гаджетов иностранного производства.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 18:23
Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных
 
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