https://ria.ru/20221209/kiberataki-1837441049.html
Путин и Жапаров обсудили ситуацию с недоказанными обвинениями в кибератаках
Путин и Жапаров обсудили ситуацию с недоказанными обвинениями в кибератаках - РИА Новости, 09.12.2022
Путин и Жапаров обсудили ситуацию с недоказанными обвинениями в кибератаках
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выразили обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:25
2022-12-09T12:25
2022-12-09T12:37
в мире
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выразили обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран, говорится в совместном заявлении лидеров.Лидеры отметили, что "современные информационно-коммуникационные технологии все больше используются в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности". "Противоправное применение этих технологий все чаще представляет угрозу для граждан, общества и государства", - подчеркивается в документе."Главы государств выражают обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран", - говорится в заявлении.Президенты призывают все международное сообщество к урегулированию разногласий в информационной сфере мирными средствами и выражают готовность к диалогу со всеми странами по этой проблематике."Главы государств выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие использования информационно-коммуникационных технологий в целях осуществления в глобальном информационном пространстве действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств и вмешательства в их внутренние дела", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20221115/kiberataki-1831753810.html
https://ria.ru/20221111/khakery-1830883187.html
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, россия
В мире, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Киргизия, Россия
12:25 09.12.2022 (обновлено: 12:37 09.12.2022)
Путин и Жапаров обсудили ситуацию с недоказанными обвинениями в кибератаках
Путин и Жапаров обеспокоены бездоказательными обвинениями отдельных стран в кибератаках
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выразили обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран, говорится в совместном заявлении лидеров.
Лидеры отметили, что "современные информационно-коммуникационные технологии все больше используются в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности". "Противоправное применение этих технологий все чаще представляет угрозу для граждан, общества и государства", - подчеркивается в документе.
"Главы государств выражают обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран", - говорится в заявлении.
Президенты призывают все международное сообщество к урегулированию разногласий в информационной сфере мирными средствами и выражают готовность к диалогу со всеми странами по этой проблематике.
"Главы государств выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие использования информационно-коммуникационных технологий в целях осуществления в глобальном информационном пространстве действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств и вмешательства в их внутренние дела", - говорится в заявлении.