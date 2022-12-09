https://ria.ru/20221209/kiberataki-1837441049.html

Путин и Жапаров обсудили ситуацию с недоказанными обвинениями в кибератаках

Путин и Жапаров обсудили ситуацию с недоказанными обвинениями в кибератаках - РИА Новости, 09.12.2022

Путин и Жапаров обсудили ситуацию с недоказанными обвинениями в кибератаках

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выразили обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:25

2022-12-09T12:25

2022-12-09T12:37

в мире

садыр жапаров

владимир путин

киргизия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров выразили обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран, говорится в совместном заявлении лидеров.Лидеры отметили, что "современные информационно-коммуникационные технологии все больше используются в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности". "Противоправное применение этих технологий все чаще представляет угрозу для граждан, общества и государства", - подчеркивается в документе."Главы государств выражают обеспокоенность в связи с распространением бездоказательных обвинений в совершении компьютерных атак, выдвигаемых в отношении отдельных стран", - говорится в заявлении.Президенты призывают все международное сообщество к урегулированию разногласий в информационной сфере мирными средствами и выражают готовность к диалогу со всеми странами по этой проблематике."Главы государств выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие использования информационно-коммуникационных технологий в целях осуществления в глобальном информационном пространстве действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности, в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств и вмешательства в их внутренние дела", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20221115/kiberataki-1831753810.html

https://ria.ru/20221111/khakery-1830883187.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, садыр жапаров, владимир путин, киргизия, россия