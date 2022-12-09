https://ria.ru/20221209/khartsizsk-1837517057.html

Украинские войска обстреляли Харцызск

Украинские войска обстреляли Харцызск - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска обстреляли Харцызск

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Харцизску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:53

2022-12-09T15:53

2022-12-09T15:54

специальная военная операция на украине

сша

донецкая народная республика

украина

bae systems

сцкк

lockheed martin

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Харцизску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Григоровка – населенный пункт Харцизск: выпущено три ракеты из РСЗО M-142 Himars", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221209/donetsk-1837486480.html

сша

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, донецкая народная республика, украина, bae systems, сцкк, lockheed martin , происшествия