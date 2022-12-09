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Украинские войска обстреляли Харцызск - РИА Новости, 09.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/khartsizsk-1837517057.html
Украинские войска обстреляли Харцызск
Украинские войска обстреляли Харцызск - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска обстреляли Харцызск
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Харцизску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:53
2022-12-09T15:54
специальная военная операция на украине
сша
донецкая народная республика
украина
bae systems
сцкк
lockheed martin
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Харцизску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Григоровка – населенный пункт Харцизск: выпущено три ракеты из РСЗО M-142 Himars", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221209/donetsk-1837486480.html
сша
донецкая народная республика
украина
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сша, донецкая народная республика, украина, bae systems, сцкк, lockheed martin , происшествия
Специальная военная операция на Украине, США, Донецкая Народная Республика, Украина, BAE Systems, СЦКК, Lockheed Martin , Происшествия
15:53 09.12.2022 (обновлено: 15:54 09.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Харцызск

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Харцызску три ракеты из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Харцизску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.07 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Григоровка – населенный пункт Харцизск: выпущено три ракеты из РСЗО M-142 Himars", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАДонецкая Народная РеспубликаУкраинаBAE SystemsСЦККLockheed MartinПроисшествия
 
 
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