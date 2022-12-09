https://ria.ru/20221209/khab-1837573408.html

Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба

Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба - РИА Новости, 09.12.2022

Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:39

2022-12-09T17:39

2022-12-09T18:03

экономика

турция

алексей миллер

реджеп тайип эрдоган

газпром

в мире

природный газ

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в газового хаба в стране, сообщила компания по итогам рабочего визита ее делегации в Турцию."На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников, представители Турции и России в пятницу в Анкаре планировали обсудить возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ. В прошлом месяце агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, в пятницу отметил, что переговоры Турции и России по газу постоянно ведутся, никаких проблем в этом процессе нет.Что касается газового хаба, то президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос его создания в Турции. Через этот хаб, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221206/proekt-1836806788.html

https://ria.ru/20221208/inflyatsiya-1837125015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, турция, алексей миллер, реджеп тайип эрдоган, газпром, в мире, природный газ, россия