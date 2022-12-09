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Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба - РИА Новости, 09.12.2022
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Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба
Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба - РИА Новости, 09.12.2022
Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба
Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:39
2022-12-09T18:03
экономика
турция
алексей миллер
реджеп тайип эрдоган
газпром
в мире
природный газ
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в газового хаба в стране, сообщила компания по итогам рабочего визита ее делегации в Турцию."На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников, представители Турции и России в пятницу в Анкаре планировали обсудить возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ. В прошлом месяце агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, в пятницу отметил, что переговоры Турции и России по газу постоянно ведутся, никаких проблем в этом процессе нет.Что касается газового хаба, то президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос его создания в Турции. Через этот хаб, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
https://ria.ru/20221206/proekt-1836806788.html
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экономика, турция, алексей миллер, реджеп тайип эрдоган, газпром, в мире, природный газ, россия
Экономика, Турция, Алексей Миллер, Реджеп Тайип Эрдоган, Газпром, В мире, Природный газ, Россия
17:39 09.12.2022 (обновлено: 18:03 09.12.2022)
 
Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба

Глава "Газпрома" Миллер и президент Турции Эрдоган обсудили создание газового хаба

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в газового хаба в стране, сообщила компания по итогам рабочего визита ее делегации в Турцию.
"На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
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Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников, представители Турции и России в пятницу в Анкаре планировали обсудить возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ. В прошлом месяце агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.
Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, в пятницу отметил, что переговоры Турции и России по газу постоянно ведутся, никаких проблем в этом процессе нет.
Что касается газового хаба, то президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос его создания в Турции. Через этот хаб, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
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