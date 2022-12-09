17:39 09.12.2022 (обновлено: 18:03 09.12.2022)
Миллер и Эрдоган обсудили перспективы создания газового хаба
Глава "Газпрома" Миллер и президент Турции Эрдоган обсудили создание газового хаба
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в газового хаба в стране, сообщила компания по итогам рабочего визита ее делегации в Турцию.
"На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале "Газпрома".
Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на турецких чиновников, представители Турции и России в пятницу в Анкаре планировали обсудить возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ. В прошлом месяце агентство передавало, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.
Что касается газового хаба, то президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос его создания в Турции. Через этот хаб, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.