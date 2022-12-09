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Посла Канады вызвали в МИД России - РИА Новости, 09.12.2022
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Посла Канады вызвали в МИД России
Посла Канады вызвали в МИД России - РИА Новости, 09.12.2022
Посла Канады вызвали в МИД России
Посол Канады в РФ Элисон Леклер была вызвана в российский МИД в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадский МИД посла России в Оттаве Олега... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:07
2022-12-09T16:29
канада
россия
в мире
олег степанов
ссср
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посол Канады в РФ Элисон Леклер была вызвана в российский МИД в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадский МИД посла России в Оттаве Олега Степанова, заявили в российском дипведомстве."Девятого декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон Леклер для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олег Степанова", - говорится в сообщении."С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой "нетрадиционных ценностях" или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики", - добавили в МИД РФ.Там отметили, что внимание канадского посла было привлечено к конкретным фактам военных преступлений поддерживаемого Оттавой режима в Киеве, демонстративно игнорируемым канадской стороной, указано и на недопустимость провокационных действий, представляющих прямое вмешательство во внутренние дела РФ.Ранее Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады. Канадские власти выразили послу несогласие с российской позицией по "голодомору" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов). В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе. Поводом для такого шага послужила получившая резонанс публикация в Twitter посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья - это мужчина, женщина и дети.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837523582.html
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канада, россия, в мире, олег степанов, ссср
Канада, Россия, В мире, Олег Степанов, СССР
16:07 09.12.2022 (обновлено: 16:29 09.12.2022)
 
Посла Канады вызвали в МИД России

Посла Канады Элисон Леклер в пятницу вызвали в МИД России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве
Государственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Государственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посол Канады в РФ Элисон Леклер была вызвана в российский МИД в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадский МИД посла России в Оттаве Олега Степанова, заявили в российском дипведомстве.
"Девятого декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон Леклер для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олег Степанова", - говорится в сообщении.
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"С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой "нетрадиционных ценностях" или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики", - добавили в МИД РФ.
Там отметили, что внимание канадского посла было привлечено к конкретным фактам военных преступлений поддерживаемого Оттавой режима в Киеве, демонстративно игнорируемым канадской стороной, указано и на недопустимость провокационных действий, представляющих прямое вмешательство во внутренние дела РФ.
Ранее Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады. Канадские власти выразили послу несогласие с российской позицией по "голодомору" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов). В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе. Поводом для такого шага послужила получившая резонанс публикация в Twitter посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья - это мужчина, женщина и дети.
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