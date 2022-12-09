https://ria.ru/20221209/kanada-1837524298.html

Посла Канады вызвали в МИД России

Посла Канады вызвали в МИД России - РИА Новости, 09.12.2022

Посла Канады вызвали в МИД России

Посол Канады в РФ Элисон Леклер была вызвана в российский МИД в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадский МИД посла России в Оттаве Олега... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:07

2022-12-09T16:07

2022-12-09T16:29

канада

россия

в мире

олег степанов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Посол Канады в РФ Элисон Леклер была вызвана в российский МИД в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадский МИД посла России в Оттаве Олега Степанова, заявили в российском дипведомстве."Девятого декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон Леклер для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олег Степанова", - говорится в сообщении."С российской стороны подчеркнуто, что в атмосфере русофобии, нагнетаемой официальными властями Канады, подобные демарши, продиктованные сугубо внутриполитической конъюнктурой, идет ли речь о продвигаемых Оттавой "нетрадиционных ценностях" или ложных исторических нарративах, выходят за рамки нормальной дипломатической практики", - добавили в МИД РФ.Там отметили, что внимание канадского посла было привлечено к конкретным фактам военных преступлений поддерживаемого Оттавой режима в Киеве, демонстративно игнорируемым канадской стороной, указано и на недопустимость провокационных действий, представляющих прямое вмешательство во внутренние дела РФ.Ранее Степанов заявил РИА Новости, что в понедельник днем его вновь вызвали в министерство иностранных дел Канады. Канадские власти выразили послу несогласие с российской позицией по "голодомору" (массовый голод и гибель крестьян в СССР в начале 30-х годов). В предыдущий раз Степанова вызывали в канадский МИД на прошлой неделе. Поводом для такого шага послужила получившая резонанс публикация в Twitter посольства с изображением перечеркнутого радужного флага и подписью, что семья - это мужчина, женщина и дети.

https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837523582.html

https://ria.ru/20221205/kanada-1836509302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, россия, в мире, олег степанов, ссср