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Межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года

Межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года - РИА Новости, 09.12.2022

Межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года

Межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года, запустить в эксплуатацию объект планируется в 2026 году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T03:40

2022-12-09T03:40

2022-12-09T12:59

общество

михаил дегтярев

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Межвузовский кампус в Хабаровске начнут строить летом 2023 года, запустить в эксплуатацию объект планируется в 2026 году, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.До 2030 года на основе механизмов государственно-частного партнерства в регионах страны должно появиться не менее 25 университетских кампусов мирового уровня. Накануне итоги федерального конкурса на заседании правительства России анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин - почти из 40 заявок выбрали девять. Отбор успешно прошли проекты в Хабаровске, Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иваново, Архангельске, Тюмени, Великом Новгороде, на федеральной территории "Сириус"."Проект межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске прошел отбор по итогам конкурса от министерства образования и науки РФ, организованного во исполнение поручения президента России Владимира Владимировича Путина по организации в стране сети современных студенческих кампусов... Из госэкспертизы выйдем уже весной 2023-го. А летом следующего года приступим к строительству", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Глава региона выразил уверенность: поддержка, которую окажет правительство России, позволит реализовать проект в намеченный срок. Он отметил, что создание межвузовского кампуса на Дальнем Востоке для края - флагманский проект, который будет включать в себя строительство очень большого комплекса - 151 тысяча квадратных метров новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра, общежитий. Кампус станет крупнейшим в макрорегионе. Здесь будут учиться более 30 тысяч студентов, уточнил губернатор. Объект планируется сдать в 2026 году."Мы выделили шесть ключевых направлений, которые планируем развивать на его базе. Это здоровьесбережение, устойчивое развитие и биотехнологии, инженерия, строительство и урбанистика, гуманитарная школа, креативная индустрия, IT-школа", - заключил Дегтярев.По данным краевого кабмина, общежития кампуса смогут принять 2,5 тысячи иногородних учащихся, часть мест планируется зарезервировать под преподавателей и исследователей. В дальнейшем новый межвузовский кампус в Хабаровске станет серьезным вкладом в обеспечение технологического, образовательного и научного суверенитетов страны, в том числе и на востоке.Объект - один из основных проектов флагманской инициативы единой стратегии развития региона "Край инноваций и новых возможностей". Его цель – создать условия для получения качественного, конкурентноспособного высшего образования по приоритетным направлениям экономики субъекта, России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20221208/arkhangelsk-1837263106.html

https://ria.ru/20220712/kampus-1801895503.html

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общество, михаил дегтярев, михаил мишустин, хабаровск, россия, самара