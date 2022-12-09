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Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России" - РИА Новости, 09.12.2022
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Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России"
Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России" - РИА Новости, 09.12.2022
Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России"
Задача партии "Единая Россия" - сохранить историческую память и сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам, заявил председатель партии... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:48
2022-12-09T12:48
общество
дмитрий медведев
россия
единая россия
история
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Задача партии "Единая Россия" - сохранить историческую память и сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Задача нашей партии - оберегать историческую память и не допускать ее искажения. Делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением, умели отличать правду от лжи", - сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".
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общество, дмитрий медведев, россия, единая россия, история
Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, история
12:48 09.12.2022
 
Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России"

Медведев призвал ЕР сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Задача партии "Единая Россия" - сохранить историческую память и сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Задача нашей партии - оберегать историческую память и не допускать ее искажения. Делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением, умели отличать правду от лжи", - сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 14:44
Медведев заявил о намерении Запада истребить историческую память о России
 
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