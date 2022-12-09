https://ria.ru/20221209/istoriya-1837449745.html

Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России"

Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России" - РИА Новости, 09.12.2022

Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России"

Задача партии "Единая Россия" - сохранить историческую память и сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам, заявил председатель партии... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:48

2022-12-09T12:48

2022-12-09T12:48

общество

дмитрий медведев

россия

единая россия

история

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Задача партии "Единая Россия" - сохранить историческую память и сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Задача нашей партии - оберегать историческую память и не допускать ее искажения. Делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением, умели отличать правду от лжи", - сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".

https://ria.ru/20221201/medvedev-1835575017.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, дмитрий медведев, россия, единая россия, история