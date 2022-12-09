https://ria.ru/20221209/istoriya-1837449745.html
Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России"
Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России" - РИА Новости, 09.12.2022
Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России"
Задача партии "Единая Россия" - сохранить историческую память и сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам, заявил председатель партии... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:48
2022-12-09T12:48
2022-12-09T12:48
общество
дмитрий медведев
россия
единая россия
история
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Задача партии "Единая Россия" - сохранить историческую память и сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Задача нашей партии - оберегать историческую память и не допускать ее искажения. Делать все, чтобы к истории Отечества дети и подростки относились с интересом и уважением, умели отличать правду от лжи", - сказал он во время видеообращения к участникам форума "Школа героя".
https://ria.ru/20221201/medvedev-1835575017.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, россия, единая россия, история
Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, история
Медведев назвал сохранение исторической памяти задачей "Единой России"
Медведев призвал ЕР сделать все, чтобы история России была интересна детям и подросткам