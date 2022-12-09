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Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей - РИА Новости, 09.12.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20221209/investory-1837647076.html
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей - РИА Новости, 09.12.2022
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей
Рязанская область дополнительно направит на поддержку инвесторов более 5 миллиардов рублей, средства пойдут на восемь новых проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:12
2022-12-09T22:12
рязанская область
экономика
павел малков
андрей макаров
марат хуснуллин
рязанская область
россия
скопинский район
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РЯЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Рязанская область дополнительно направит на поддержку инвесторов более 5 миллиардов рублей, средства пойдут на восемь новых проектов, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что 8 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. На заседании в числе других вопросов были одобрены заявки Рязанской области на реализацию новых инвестиционных проектов. Они могут финансироваться за счет средств, которые высвободились в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам."Регион может использовать сумму в 5,1 миллиарда рублей на создание инфраструктуры, необходимой для реализации восьми новых инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что шесть проектов будут работать на площадке индустриального парка "Рязанский". Еще два крупных инвестпроекта реализуются в Скопинском районе фармацевтическими компаниями "Октафарма-Фармимэкс" и "Скопинфарм". Там создаются производства препаратов плазмы крови человека, цитостатических препаратов и средств визуализации опухолей, не имеющие аналогов в России."Для динамичного развития области инвестиции имеют решающее значение. Создана система поддержки инвесторов, с инвесторами работаю лично. Есть четкое понимание проблем по каждому проекту. Они последовательно решаются. Оказываем содействие по всем направлениям: от технологического присоединения к сетям до подготовки кадров. Работу по привлечению инвесторов обязательно будем продолжать", – цитирует Малкова его пресс-служба.По словам депутата Госдумы от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящее трехлетие – обеспечение технологической независимости страны, содействие адаптации экономики к новым условиям."Реструктуризация кредитов субъектов РФ проведена по инициативе нашего президента. Мера направлена на формирование финансовой устойчивости региональных бюджетов, повышение их самостоятельности. Эта задача – в зоне постоянного внимания", – приводятся в сообщении слова Макарова.
https://ria.ru/20221201/malkov-1835707810.html
https://ria.ru/20221117/spg-1832200724.html
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экономика, павел малков, андрей макаров, марат хуснуллин, рязанская область, россия, скопинский район, госдума рф
Рязанская область, Экономика, Павел Малков, Андрей Макаров, Марат Хуснуллин, Рязанская область, Россия, Скопинский район, Госдума РФ
22:12 09.12.2022
 
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей

Рязанская область направит на поддержку инвесторов дополнительно пять миллиардов рублей

© Фото : Георгий ЮруковВ Рязани
В Рязани - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Георгий Юруков
В Рязани . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Рязанская область дополнительно направит на поддержку инвесторов более 5 миллиардов рублей, средства пойдут на восемь новых проектов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что 8 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. На заседании в числе других вопросов были одобрены заявки Рязанской области на реализацию новых инвестиционных проектов. Они могут финансироваться за счет средств, которые высвободились в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.
"Регион может использовать сумму в 5,1 миллиарда рублей на создание инфраструктуры, необходимой для реализации восьми новых инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть проектов будут работать на площадке индустриального парка "Рязанский". Еще два крупных инвестпроекта реализуются в Скопинском районе фармацевтическими компаниями "Октафарма-Фармимэкс" и "Скопинфарм". Там создаются производства препаратов плазмы крови человека, цитостатических препаратов и средств визуализации опухолей, не имеющие аналогов в России.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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"Для динамичного развития области инвестиции имеют решающее значение. Создана система поддержки инвесторов, с инвесторами работаю лично. Есть четкое понимание проблем по каждому проекту. Они последовательно решаются. Оказываем содействие по всем направлениям: от технологического присоединения к сетям до подготовки кадров. Работу по привлечению инвесторов обязательно будем продолжать", – цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам депутата Госдумы от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящее трехлетие – обеспечение технологической независимости страны, содействие адаптации экономики к новым условиям.
"Реструктуризация кредитов субъектов РФ проведена по инициативе нашего президента. Мера направлена на формирование финансовой устойчивости региональных бюджетов, повышение их самостоятельности. Эта задача – в зоне постоянного внимания", – приводятся в сообщении слова Макарова.

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