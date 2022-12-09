https://ria.ru/20221209/investory-1837647076.html
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей - РИА Новости, 09.12.2022
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей
Рязанская область дополнительно направит на поддержку инвесторов более 5 миллиардов рублей, средства пойдут на восемь новых проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:12
2022-12-09T22:12
2022-12-09T22:12
рязанская область
экономика
павел малков
андрей макаров
марат хуснуллин
рязанская область
россия
скопинский район
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РЯЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Рязанская область дополнительно направит на поддержку инвесторов более 5 миллиардов рублей, средства пойдут на восемь новых проектов, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что 8 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. На заседании в числе других вопросов были одобрены заявки Рязанской области на реализацию новых инвестиционных проектов. Они могут финансироваться за счет средств, которые высвободились в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам."Регион может использовать сумму в 5,1 миллиарда рублей на создание инфраструктуры, необходимой для реализации восьми новых инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что шесть проектов будут работать на площадке индустриального парка "Рязанский". Еще два крупных инвестпроекта реализуются в Скопинском районе фармацевтическими компаниями "Октафарма-Фармимэкс" и "Скопинфарм". Там создаются производства препаратов плазмы крови человека, цитостатических препаратов и средств визуализации опухолей, не имеющие аналогов в России."Для динамичного развития области инвестиции имеют решающее значение. Создана система поддержки инвесторов, с инвесторами работаю лично. Есть четкое понимание проблем по каждому проекту. Они последовательно решаются. Оказываем содействие по всем направлениям: от технологического присоединения к сетям до подготовки кадров. Работу по привлечению инвесторов обязательно будем продолжать", – цитирует Малкова его пресс-служба.По словам депутата Госдумы от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящее трехлетие – обеспечение технологической независимости страны, содействие адаптации экономики к новым условиям."Реструктуризация кредитов субъектов РФ проведена по инициативе нашего президента. Мера направлена на формирование финансовой устойчивости региональных бюджетов, повышение их самостоятельности. Эта задача – в зоне постоянного внимания", – приводятся в сообщении слова Макарова.
https://ria.ru/20221201/malkov-1835707810.html
https://ria.ru/20221117/spg-1832200724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, павел малков, андрей макаров, марат хуснуллин, рязанская область, россия, скопинский район, госдума рф
Рязанская область, Экономика, Павел Малков, Андрей Макаров, Марат Хуснуллин, Рязанская область, Россия, Скопинский район, Госдума РФ
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей
Рязанская область направит на поддержку инвесторов дополнительно пять миллиардов рублей
РЯЗАНЬ, 9 дек – РИА Новости. Рязанская область дополнительно направит на поддержку инвесторов более 5 миллиардов рублей, средства пойдут на восемь новых проектов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что 8 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков
принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина
. На заседании в числе других вопросов были одобрены заявки Рязанской области на реализацию новых инвестиционных проектов. Они могут финансироваться за счет средств, которые высвободились в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.
"Регион может использовать сумму в 5,1 миллиарда рублей на создание инфраструктуры, необходимой для реализации восьми новых инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть проектов будут работать на площадке индустриального парка "Рязанский". Еще два крупных инвестпроекта реализуются в Скопинском районе
фармацевтическими компаниями "Октафарма-Фармимэкс" и "Скопинфарм". Там создаются производства препаратов плазмы крови человека, цитостатических препаратов и средств визуализации опухолей, не имеющие аналогов в России.
"Для динамичного развития области инвестиции имеют решающее значение. Создана система поддержки инвесторов, с инвесторами работаю лично. Есть четкое понимание проблем по каждому проекту. Они последовательно решаются. Оказываем содействие по всем направлениям: от технологического присоединения к сетям до подготовки кадров. Работу по привлечению инвесторов обязательно будем продолжать", – цитирует Малкова его пресс-служба.
По словам депутата Госдумы
от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова
, в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящее трехлетие – обеспечение технологической независимости страны, содействие адаптации экономики к новым условиям.
"Реструктуризация кредитов субъектов РФ проведена по инициативе нашего президента. Мера направлена на формирование финансовой устойчивости региональных бюджетов, повышение их самостоятельности. Эта задача – в зоне постоянного внимания", – приводятся в сообщении слова Макарова.
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