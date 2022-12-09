Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр
Си Цзиньпин: Китай и страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Китай и страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии первого саммита с участием лидеров региона и Китая.
Выступление транслировал телеканал Al Arabia.
"Страны Персидского залива и Китай создадут совместный инвестиционный центр. Мы будем укреплять сотрудничество со странами Персидского залива в инвестициях в "чистую" энергетику", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.
8 декабря, 19:10Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке