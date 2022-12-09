https://ria.ru/20221209/investitsii-1837512904.html

Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр

Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр - РИА Новости, 09.12.2022

Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр

Китай и страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии первого саммита... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:44

2022-12-09T15:44

2022-12-09T15:44

в мире

си цзиньпин

китай

персидский залив

саудовская аравия

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ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Китай и страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии первого саммита с участием лидеров региона и Китая.Выступление транслировал телеканал Al Arabia."Страны Персидского залива и Китай создадут совместный инвестиционный центр. Мы будем укреплять сотрудничество со странами Персидского залива в инвестициях в "чистую" энергетику", - сказал китайский лидер.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.

https://ria.ru/20221209/kitay-1837406720.html

https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html

китай

персидский залив

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, персидский залив, саудовская аравия