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Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр - РИА Новости, 09.12.2022
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Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр
Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр - РИА Новости, 09.12.2022
Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр
Китай и страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии первого саммита... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:44
2022-12-09T15:44
в мире
си цзиньпин
китай
персидский залив
саудовская аравия
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ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Китай и страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии первого саммита с участием лидеров региона и Китая.Выступление транслировал телеканал Al Arabia."Страны Персидского залива и Китай создадут совместный инвестиционный центр. Мы будем укреплять сотрудничество со странами Персидского залива в инвестициях в "чистую" энергетику", - сказал китайский лидер.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.
https://ria.ru/20221209/kitay-1837406720.html
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китай
персидский залив
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в мире, си цзиньпин, китай, персидский залив, саудовская аравия
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Персидский залив, Саудовская Аравия
15:44 09.12.2022
 
Китай и страны Персидского залива создадут инвестиционный центр

Си Цзиньпин: Китай и страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ДОХА, 9 дек - РИА Новости. Китай и страны Персидского залива создадут совместный инвестиционный центр, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии первого саммита с участием лидеров региона и Китая.
Выступление транслировал телеканал Al Arabia.
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Си Цзиньпин пригласил короля Саудовской Аравии посетить Китай
"Страны Персидского залива и Китай создадут совместный инвестиционный центр. Мы будем укреплять сотрудничество со странами Персидского залива в инвестициях в "чистую" энергетику", - сказал китайский лидер.
Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке
 
В миреСи ЦзиньпинКитайПерсидский заливСаудовская Аравия
 
 
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