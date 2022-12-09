https://ria.ru/20221209/investitsii-1837491300.html

Алтайский край: активные инвестиции ведут к росту промпроизводства

Алтайский край: активные инвестиции ведут к росту промпроизводства - РИА Новости, 09.12.2022

Алтайский край: активные инвестиции ведут к росту промпроизводства

В последнее время отечественная экономика столкнулась с серьезными вызовами, обусловленными сложной политической ситуацией и санкциями со стороны западных... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:57

2022-12-09T14:57

2022-12-09T14:57

алтайский край

бийск

алтайвагон

эвалар

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В последнее время отечественная экономика столкнулась с серьезными вызовами, обусловленными сложной политической ситуацией и санкциями со стороны западных стран. Однако в таких непростых условиях российская экономика сохранила стабильность. Так, по итогам девяти месяцев 2022 года произошел рост промышленного производства, увеличился объем строительных работ. Происходит рост заработных плат и снижение безработицы. Положительные тенденции заметны и на уровне отдельных субъектов РФ. В частности, это касается Алтайского края.Одной из основных сфер экономики Алтайского края является промышленный сектор. По итогам девяти месяцев 2022 года, по данным Росстата, рост промышленного производства в крае составил 1,7%, что выше, чем соответствующий показатель по Сибирскому федеральному округу и в целом по Российской Федерации. При этом в сентябре текущего года промышленное производство в крае увеличилось на 5,7%.Рост производства в Алтайском крае отмечается во всех четырех основных сферах. Так, производство в сфере добычи полезных ископаемых по итогам девяти месяцев 2022 года увеличилось на 2,4%. Рост обрабатывающих производств был на уровне 1,5%. В частности, здесь высокая динамика отмечается в производстве одежды, бумаги и бумажных изделий, в полиграфической сфере, в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования. Положительная динамика отмечается и в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром. По итогам девяти месяцев текущего года производство здесь выросло на 5,1%. Это выше, чем показатель по СФО и в целом по России. Индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" составил 101,1% к уровню января-сентября 2021 года.Активное развитие промышленного сектора невозможно без инвестиций. По данным Росстата, за первое полугодие текущего года объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае составил более 47 миллиардоврублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем инвестиций в основной капитал увеличился на уровне 7,3%. На территории края в данный момент реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в промышленной сфере. Так, в столице края Барнауле реализуется проект по строительству хлебобулочного цеха хлебокомбината "Алтайские закрома". В городе Бийске, который является крупным научным и промышленным центром края, можно отметить несколько инвестпроектов. Одним из них является строительство технопарка на базе фармацевтической компании "Алтайвитамины". В рамках данного проекта планируется построить специализированные лаборатории и производственную базу с современным опытно-промышленным оборудованием. Также здесь производится модернизация ТГ-6 Бийской ТЭЦ-1. Помимо этого, можно отметить проект по увеличению мощности предприятия "Алтайский бройлер", инвестором в который выступает группа "Черкизово". Еще одним реализуемым проектом является строительство завода по производству твердых лекарственных форм компании "Эвалар". В число крупных инвестпроектов также входит реконструкция сахарного завода в Бийске.По данным министерства экономического развития Алтайского края, помимо перечисленных, можно выделить еще ряд инвестиционных проектов в промышленности, которые реализуются в других районах Алтайского края. Это создание молочно-товарной фермы в Заринском районе – животноводческого комплекса по молочному производству. Также следует отметить крупный проект строительства полиметаллических рудников в Змеиногорском районе. В Рубцовске реализуется проект реконструкции производственных помещений компании "Алтайвагон".Строительство новых современных промышленных предприятий, расширение производств создает новые рабочие места, что положительно сказывается на рынке труда региона. По итогам июля-сентября текущего года, по данным Росстата, уровень безработицы в Алтайском крае составил 3,6%. Это значение ниже, чем в целом по СФО и по РФ. При этом, по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года в крае произошло снижение безработицы на 1,2 процентных пункта.Развитие экономики способствует улучшению социальной ситуации и росту доходов населения. По итогам января-августа 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Алтайском крае превысила показатель аналогичного периода предыдущего на 13,7%. Среднедушевые денежные доходы населения в первом полугодии 2022 года выросли по сравнению с первым полугодием 2021 года на 13,5%.Увеличение доходов населения способствует росту розничного товарооборота. По итогам января-сентября текущего года, по данным Росстата, оборот розничной торговли в Алтайском крае вырос на 3,0%. Это также выше, чем показатель по Сибирскому федеральному округу и в целом по России. Объем платных услуг населению в Алтайском крае за девять месяцев 2022 года увеличился на 4,2%.Дальнейшее развитие промышленного сектора региона посредством привлечения инвестиций будет положительно сказываться на экономике края, что находит свое отражение и на уровне жизни населения.

https://ria.ru/20221114/altay-1831417908.html

https://ria.ru/20221114/proizvodstvo-1831418808.html

https://ria.ru/20221114/turisty-1831421746.html

бийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бийск, алтайвагон, эвалар, федеральная служба государственной статистики (росстат), инвестиции