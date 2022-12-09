https://ria.ru/20221209/infrastruktura-1837542912.html

На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры

На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.12.2022

На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры

Около 50 процентов критической инфраструктуры Украины получило повреждения или уничтожено, заявил министр инфраструктуры страны Алексей Кубраков в интервью... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:42

2022-12-09T16:42

2022-12-09T17:26

в мире

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

электричество

инфраструктура

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Около 50 процентов критической инфраструктуры Украины получило повреждения или уничтожено, заявил министр инфраструктуры страны Алексей Кубраков в интервью телеканалу CNN.По его словам, для защиты от ракет Киев использует "большие мешки с песком".Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837463860.html

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, вооруженные силы рф, электричество, инфраструктура