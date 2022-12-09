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На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.12.2022
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https://ria.ru/20221209/infrastruktura-1837542912.html
На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры
На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры - РИА Новости, 09.12.2022
На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры
Около 50 процентов критической инфраструктуры Украины получило повреждения или уничтожено, заявил министр инфраструктуры страны Алексей Кубраков в интервью... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:42
2022-12-09T17:26
в мире
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
электричество
инфраструктура
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Около 50 процентов критической инфраструктуры Украины получило повреждения или уничтожено, заявил министр инфраструктуры страны Алексей Кубраков в интервью телеканалу CNN.По его словам, для защиты от ракет Киев использует "большие мешки с песком".Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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в мире, украина, вооруженные силы рф, электричество, инфраструктура
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Электричество, Инфраструктура
16:42 09.12.2022 (обновлено: 17:26 09.12.2022)
 
На Украине заявили о повреждении около половины критической инфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Кубраков: около 50% критической инфраструктуры повреждено

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Около 50 процентов критической инфраструктуры Украины получило повреждения или уничтожено, заявил министр инфраструктуры страны Алексей Кубраков в интервью телеканалу CNN.

"Около 50 процентов критической для электроснабжения инфраструктуры Украины "сильно повреждено", а часть "полностью уничтожена", заявил CNN министр инфраструктуры страны Александр Кубраков", — говорится в заметке.

По его словам, для защиты от ракет Киев использует "большие мешки с песком".
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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