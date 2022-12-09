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Статистическое управление: инфляция в Китае в ноябре составила 1,6% - РИА Новости, 09.12.2022
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https://ria.ru/20221209/inflyatsiya-1837488609.html
Статистическое управление: инфляция в Китае в ноябре составила 1,6%
Статистическое управление: инфляция в Китае в ноябре составила 1,6% - РИА Новости, 09.12.2022
Статистическое управление: инфляция в Китае в ноябре составила 1,6%
Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в ноябре 2022 года вырос на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:52
2022-12-09T14:52
россия-китай: главное
китай
экономика
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в ноябре 2022 года вырос на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.За первые 11 месяцев 2022 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 2% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.CPI в городах в ноябре в годовом выражении вырос на 1,5%, а в сельской местности – на 1,7%. Продовольственные товары подорожали на 3,7%, непродовольственные - на 1,1%, потребительские - на 2,3%, услуги - на 0,5%.При этом по сравнению с октябрем этого года показатель снизился на 0,2%, цены на продовольственные товары упали на 0,8%, на потребительские товары - на 0,1%, на услуги – на 0,2%, а цены на непродовольственные товары остались на уровне октября.Цены на фрукты в ноябре в годовом выражении выросли на 9,6%, на овощи и зелень упали на 21,6%, молочная продукция подорожала на 0,9%, яйца - на 9,9%, продукция водного промысла подорожала на 3,4%, цены на мясо выросли на 17,6%, в том числе свинина подорожала на 34,4%. Алкоголь подорожал на 1,5%.Если же сравнивать с показателями октября, то за месяц цены на яйца выросли на 1,3%, овощи и зелень подешевели на 8,3%, фрукты подорожали на 1,5%, цены на продукцию водного промысла упали на 1,1%, на молочную продукцию выросли на 0,2%, алкоголь подорожал на 0,4%. Цены на мясо выросли на 0,1%, в том числе свинина подешевела на 0,7%.Услуги здравоохранения в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,5%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,3%, на транспорт и связь – на 2,9%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление.Тем временем индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом выражении упал на 1,3%.По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
14:52 09.12.2022
 

Статистическое управление: инфляция в Китае в ноябре составила 1,6%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в ноябре 2022 года вырос на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР.
За первые 11 месяцев 2022 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 2% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.
CPI в городах в ноябре в годовом выражении вырос на 1,5%, а в сельской местности – на 1,7%. Продовольственные товары подорожали на 3,7%, непродовольственные - на 1,1%, потребительские - на 2,3%, услуги - на 0,5%.
При этом по сравнению с октябрем этого года показатель снизился на 0,2%, цены на продовольственные товары упали на 0,8%, на потребительские товары - на 0,1%, на услуги – на 0,2%, а цены на непродовольственные товары остались на уровне октября.
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Индекс цен производителей в сентябре в Китае повысился на 0,9%
Цены на фрукты в ноябре в годовом выражении выросли на 9,6%, на овощи и зелень упали на 21,6%, молочная продукция подорожала на 0,9%, яйца - на 9,9%, продукция водного промысла подорожала на 3,4%, цены на мясо выросли на 17,6%, в том числе свинина подорожала на 34,4%. Алкоголь подорожал на 1,5%.
Если же сравнивать с показателями октября, то за месяц цены на яйца выросли на 1,3%, овощи и зелень подешевели на 8,3%, фрукты подорожали на 1,5%, цены на продукцию водного промысла упали на 1,1%, на молочную продукцию выросли на 0,2%, алкоголь подорожал на 0,4%. Цены на мясо выросли на 0,1%, в том числе свинина подешевела на 0,7%.
Услуги здравоохранения в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,5%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,3%, на транспорт и связь – на 2,9%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом выражении упал на 1,3%.
По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.
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