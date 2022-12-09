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В Госдуме допустили, что одобрят законопроект о голосовании с 16 лет - РИА Новости, 09.12.2022
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В Госдуме допустили, что одобрят законопроект о голосовании с 16 лет
В Госдуме допустили, что одобрят законопроект о голосовании с 16 лет - РИА Новости, 09.12.2022
В Госдуме допустили, что одобрят законопроект о голосовании с 16 лет
Первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что не видит особых препятствий для поддержки комитетом законопроекта о РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:32
2022-12-09T10:32
политика
юрий синельщиков
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что не видит особых препятствий для поддержки комитетом законопроекта о возможности голосования с 16 лет, при этом для проработки вопроса нужно получить мнение экспертов.Фракция ЛДПР в Госдуме разработала проект о возможности голосования с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечается, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным, отмечается в пояснительной записке к проекту."В этом особого страха не вижу. Хотя, конечно, нужно изучать, насколько нынешнее молодое поколение зрелое. Привлекать к этому специалистов. Нужно посмотреть, что скажут психологи, социологи и прочие эксперты. Каких-то особых препятствий не вижу. Но тогда мы должны констатировать, что современная молодежь более развитая, чем была 30, 50 лет назад", - ответил Синельщиков на вопрос о том, может ли комитет поддержать законопроект ЛДПР.Кроме того, политик отметил, что во многих странах граждане избирателями становятся именно с 18 лет."Голосование в комитете не обязательно зависит от партийности. Сам могу при голосованиях поддерживать проекты других фракций", - отметил Синельщиков.
https://ria.ru/20221203/molodezh-1836095647.html
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политика, юрий синельщиков, госдума рф, лдпр
Политика, Юрий Синельщиков, Госдума РФ, ЛДПР
10:32 09.12.2022
 
В Госдуме допустили, что одобрят законопроект о голосовании с 16 лет

Депутат Синельщиков допустил, что комитет ГД одобрит законопроект о голосовании с 16 лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Краснодаре
Голосование на избирательном участке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Голосование на избирательном участке в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) заявил РИА Новости, что не видит особых препятствий для поддержки комитетом законопроекта о возможности голосования с 16 лет, при этом для проработки вопроса нужно получить мнение экспертов.
Фракция ЛДПР в Госдуме разработала проект о возможности голосования с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечается, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным, отмечается в пояснительной записке к проекту.
"В этом особого страха не вижу. Хотя, конечно, нужно изучать, насколько нынешнее молодое поколение зрелое. Привлекать к этому специалистов. Нужно посмотреть, что скажут психологи, социологи и прочие эксперты. Каких-то особых препятствий не вижу. Но тогда мы должны констатировать, что современная молодежь более развитая, чем была 30, 50 лет назад", - ответил Синельщиков на вопрос о том, может ли комитет поддержать законопроект ЛДПР.
Кроме того, политик отметил, что во многих странах граждане избирателями становятся именно с 18 лет.
"Голосование в комитете не обязательно зависит от партийности. Сам могу при голосованиях поддерживать проекты других фракций", - отметил Синельщиков.
Выбор - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 15:08
Голосование за новое название движения детей и молодежи продлили
 
ПолитикаЮрий СинельщиковГосдума РФЛДПР
 
 
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