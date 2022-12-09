https://ria.ru/20221209/glava-1837378026.html
Глава Химок выехал на место пожара в ТЦ
Глава Химок выехал на место пожара в ТЦ - РИА Новости, 09.12.2022
Глава Химок выехал на место пожара в ТЦ
Глава Химок Дмитрий Волошин выехал на место пожара в ТЦ "МЕГА Химки", будет в течение часа, сообщили РИА Новости в администрации. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:47
2022-12-09T08:47
2022-12-09T10:49
пожар в тц "мега химки"
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин выехал на место пожара в ТЦ "МЕГА Химки", будет в течение часа, сообщили РИА Новости в администрации."Глава выехал уже на место, он будет в течение часа", - сказали в администрации.Там уточнили, что Волошин принял участие в заседании оперштаба на месте пожара в ТЦ "МЕГА Химки" совместно с заместителем председателя подмосковного правительства Романом Каратаевым."Нахожусь на месте пожара. У "Меги" совместно с МЧС развернули оперативный штаб. Уже в 8.25 возгорание было локализовано. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", - передаёт администрация слова Волошина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар в тц "мега химки", происшествия, химки, московская область (подмосковье)
Пожар в ТЦ "Мега Химки", Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье)
08:47 09.12.2022 (обновлено: 10:49 09.12.2022)
Глава Химок выехал на место пожара в ТЦ
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин выехал на место пожара в ТЦ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин выехал на место пожара в ТЦ "МЕГА Химки", будет в течение часа, сообщили РИА Новости в администрации.
"Глава выехал уже на место, он будет в течение часа", - сказали в администрации.
Там уточнили, что Волошин принял участие в заседании оперштаба на месте пожара в ТЦ "МЕГА Химки" совместно с заместителем председателя подмосковного правительства Романом Каратаевым.
"Нахожусь на месте пожара. У "Меги" совместно с МЧС
развернули оперативный штаб. Уже в 8.25 возгорание было локализовано. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", - передаёт администрация слова Волошина.