https://ria.ru/20221209/glava-1837378026.html

Глава Химок выехал на место пожара в ТЦ

Глава Химок выехал на место пожара в ТЦ - РИА Новости, 09.12.2022

Глава Химок выехал на место пожара в ТЦ

Глава Химок Дмитрий Волошин выехал на место пожара в ТЦ "МЕГА Химки", будет в течение часа, сообщили РИА Новости в администрации. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:47

2022-12-09T08:47

2022-12-09T10:49

пожар в тц "мега химки"

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837380774_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77b2269675e2707ee8d133f97691fe79.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин выехал на место пожара в ТЦ "МЕГА Химки", будет в течение часа, сообщили РИА Новости в администрации."Глава выехал уже на место, он будет в течение часа", - сказали в администрации.Там уточнили, что Волошин принял участие в заседании оперштаба на месте пожара в ТЦ "МЕГА Химки" совместно с заместителем председателя подмосковного правительства Романом Каратаевым."Нахожусь на месте пожара. У "Меги" совместно с МЧС развернули оперативный штаб. Уже в 8.25 возгорание было локализовано. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", - передаёт администрация слова Волошина.

химки

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в тц "мега химки", происшествия, химки, московская область (подмосковье)