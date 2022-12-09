https://ria.ru/20221209/geroi-1837427007.html
В Европе и США не осталось таких героев, как в России, заявил Медведев
В Европе и США не осталось таких героев, как в России, заявил Медведев - РИА Новости, 09.12.2022
В Европе и США не осталось таких героев, как в России, заявил Медведев
В России много героев, в отличие от США и Европы, заявил в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев, поздравляя сограждан с Днем Героев Отечества. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:46
2022-12-09T11:46
2022-12-09T13:00
общество
дмитрий медведев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России много героев, в отличие от США и Европы, заявил в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев, поздравляя сограждан с Днем Героев Отечества.Он напомнил, что герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради своей Родины, защищая нуждающихся в помощи людей.По мнению зампреда, именно из-за этого Россия сильнее своих оппонентов и ее ждет победа. "С Днем Героев Отечества!" — заключил он.Праздник отмечается 9 декабря. Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды — ордена Святого Георгия.Сегодня День Героев Отечества — дань государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html
https://ria.ru/20221209/geroi-1836922061.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, дмитрий медведев, россия, европа, сша
Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Европа, США
11:46 09.12.2022 (обновлено: 13:00 09.12.2022)
В Европе и США не осталось таких героев, как в России, заявил Медведев
Медведев заявил, что в России много героев, а вот в Европе и США их не осталось
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В России много героев
, в отличие от США и Европы, заявил в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев, поздравляя сограждан с Днем Героев Отечества.
Он напомнил, что герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради своей Родины, защищая нуждающихся в помощи людей.
"У нас много Героев с большой буквы. Мы ими гордимся. Мы их помним. Мы берем с них пример. А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет", — написал Медведев.
По мнению зампреда, именно из-за этого Россия сильнее своих оппонентов и ее ждет победа.
"С Днем Героев Отечества!" — заключил он.
Праздник отмечается 9 декабря. Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды — ордена Святого Георгия.
Сегодня День Героев Отечества — дань государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.