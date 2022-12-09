https://ria.ru/20221209/geroi-1837427007.html

В Европе и США не осталось таких героев, как в России, заявил Медведев

В Европе и США не осталось таких героев, как в России, заявил Медведев - РИА Новости, 09.12.2022

В Европе и США не осталось таких героев, как в России, заявил Медведев

В России много героев, в отличие от США и Европы, заявил в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев, поздравляя сограждан с Днем Героев Отечества. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:46

2022-12-09T11:46

2022-12-09T13:00

общество

дмитрий медведев

россия

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России много героев, в отличие от США и Европы, заявил в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев, поздравляя сограждан с Днем Героев Отечества.Он напомнил, что герой — это человек, готовый пожертвовать собой ради своей Родины, защищая нуждающихся в помощи людей.По мнению зампреда, именно из-за этого Россия сильнее своих оппонентов и ее ждет победа. "С Днем Героев Отечества!" — заключил он.Праздник отмечается 9 декабря. Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II: учреждению в 1769 году высшей военной российской награды — ордена Святого Георгия.Сегодня День Героев Отечества — дань государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html

https://ria.ru/20221209/geroi-1836922061.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, дмитрий медведев, россия, европа, сша