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ЦБ отметил повышение финансовой грамотности россиян - РИА Новости, 09.12.2022
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ЦБ отметил повышение финансовой грамотности россиян
ЦБ отметил повышение финансовой грамотности россиян - РИА Новости, 09.12.2022
ЦБ отметил повышение финансовой грамотности россиян
Финансовая грамотность россиян растет, они стали более осознанно выбирать финорганизации и внимательнее читать договора, заявил руководитель службы Банка России РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:53
2022-12-09T12:53
экономика
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Финансовая грамотность россиян растет, они стали более осознанно выбирать финорганизации и внимательнее читать договора, заявил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута."Мы видим, что финансовая грамотность в части осознанности использования услуг, выбора финансовых организаций и внимательного отношения к договорам, растет, это хороший сигнал... Это происходит благодаря тому, что развитие рынка заставляет людей внимательно относиться к происходящему, и благодаря той политике, которую мы ведем на протяжении многих лет", - сказал Мамута журналистам.По его словам, наиболее остро сейчас стоит вопрос кибербезопасности клиентов, необходимо создавать разные механизмы противодействия мошенничеству."Наши усилия направлены на создание эффективных механизмов противодействия финансовому мошенничеству. Это и инструменты, которые позволяют ограничить онлайн-переводы, и запрет на выдачу онлайн-кредитов, и сервис "второй руки", когда можно назначить среди родственников лицо, которое будет одобрять транзакции свыше определенной суммы", - отметил он.
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экономика, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
12:53 09.12.2022
 
ЦБ отметил повышение финансовой грамотности россиян

Сотрудник ЦБ Мамута: финансовая грамотность россиян растет, они стали внимательнее

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Финансовая грамотность россиян растет, они стали более осознанно выбирать финорганизации и внимательнее читать договора, заявил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
"Мы видим, что финансовая грамотность в части осознанности использования услуг, выбора финансовых организаций и внимательного отношения к договорам, растет, это хороший сигнал... Это происходит благодаря тому, что развитие рынка заставляет людей внимательно относиться к происходящему, и благодаря той политике, которую мы ведем на протяжении многих лет", - сказал Мамута журналистам.
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По его словам, наиболее остро сейчас стоит вопрос кибербезопасности клиентов, необходимо создавать разные механизмы противодействия мошенничеству.
"Наши усилия направлены на создание эффективных механизмов противодействия финансовому мошенничеству. Это и инструменты, которые позволяют ограничить онлайн-переводы, и запрет на выдачу онлайн-кредитов, и сервис "второй руки", когда можно назначить среди родственников лицо, которое будет одобрять транзакции свыше определенной суммы", - отметил он.
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ЭкономикаМихаил МамутаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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