https://ria.ru/20221209/finansy-1837451377.html

ЦБ отметил повышение финансовой грамотности россиян

ЦБ отметил повышение финансовой грамотности россиян - РИА Новости, 09.12.2022

ЦБ отметил повышение финансовой грамотности россиян

Финансовая грамотность россиян растет, они стали более осознанно выбирать финорганизации и внимательнее читать договора, заявил руководитель службы Банка России РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:53

2022-12-09T12:53

2022-12-09T12:53

экономика

михаил мамута

центральный банк рф (цб рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Финансовая грамотность россиян растет, они стали более осознанно выбирать финорганизации и внимательнее читать договора, заявил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута."Мы видим, что финансовая грамотность в части осознанности использования услуг, выбора финансовых организаций и внимательного отношения к договорам, растет, это хороший сигнал... Это происходит благодаря тому, что развитие рынка заставляет людей внимательно относиться к происходящему, и благодаря той политике, которую мы ведем на протяжении многих лет", - сказал Мамута журналистам.По его словам, наиболее остро сейчас стоит вопрос кибербезопасности клиентов, необходимо создавать разные механизмы противодействия мошенничеству."Наши усилия направлены на создание эффективных механизмов противодействия финансовому мошенничеству. Это и инструменты, которые позволяют ограничить онлайн-переводы, и запрет на выдачу онлайн-кредитов, и сервис "второй руки", когда можно назначить среди родственников лицо, которое будет одобрять транзакции свыше определенной суммы", - отметил он.

https://ria.ru/20221209/kredit-1837358655.html

https://ria.ru/20221207/kfc-1836959390.html

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экономика, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), россия