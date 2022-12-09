https://ria.ru/20221209/film-1837467358.html

Новый российский фильм снимут при поддержке Корпорации МСП

Новый российский фильм снимут при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 09.12.2022

Новый российский фильм снимут при поддержке Корпорации МСП

Корпорация МСП (КМСП) предоставила "зонтичное" поручительство на сумму 100 миллионов рублей компании "Кей Ди Студиос" (KD Studios) по кредиту на создание... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:50

2022-12-09T13:50

2022-12-09T13:50

корпорация мсп

культура

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила "зонтичное" поручительство на сумму 100 миллионов рублей компании "Кей Ди Студиос" (KD Studios) по кредиту на создание художественного фильма под рабочим названием "Генезис", сообщает пресс-служба института развития.Для Корпорации МСП это не первый опыт поддержки проектов в сфере креативной индустрии: ранее корпорация уже помогала получить финансирование создателям двух художественных фильмов. Но программа "зонтичного" поручительства в этой отрасли реализована впервые, говорится в сообщении."Финансовая поддержка проектов креативной индустрии всегда требует тонкой проработки. Основной – вопрос, что компания может дать банку в качестве обеспечения по кредиту, если нет недвижимости, оборудования. Мы прорабатываем решения для системного финансирования креативного сегмента экономики с участием государственных и коммерческих банков", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.В свою очередь, совладелец KD Studios Евгений Мелентьев отметил, что на протяжении последних лет компания активно вкладывается в кинопроизводство, прилагая максимум усилий для интеграции отечественного кино в международный рынок, в расширение съёмочной базы, в том числе, в регионах страны."Мы имеем богатый опыт взаимодействия с банками и финансовыми институтами поддержки МСП, и на текущем этапе активно обсуждаем варианты системного финансирования, в том числе, уже и с использованием залога прав на кинофильм и прав требований по контрактам. Очевидно, что у нашей отрасли никогда не будет недвижимости или оборудования для залога по кредиту. При этом интеллектуальная собственность в последнее время стала самостоятельным и понятным товаром, который можно продать одномоментно или получать доход от стриминговых сервисов", – заявил представитель KD Studios.Программа "зонтичных" поручительств реализуется Корпорацией МСП с сентября 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. При помощи этой программы бизнес, которому не хватает залогов, может получить банковское финансирование. Корпорация МСП, предоставляя "зонтичные" поручительства, берет на себя до 50% рисков перед банками и следит за структурой их портфелей. Такие поручительства работают быстрее и эффективнее обычных, они получаются в одном окне банка вместе с самим кредитом.

https://ria.ru/20221118/programma-1832251600.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, культура