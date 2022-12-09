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Лукашенко планирует обсудить с Путиным цены на энергоносители - РИА Новости, 09.12.2022
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Лукашенко планирует обсудить с Путиным цены на энергоносители
Лукашенко планирует обсудить с Путиным цены на энергоносители - РИА Новости, 09.12.2022
Лукашенко планирует обсудить с Путиным цены на энергоносители
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить на ближайшей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным цены на энергоносители. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:54
2022-12-09T16:32
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
в мире
экономика
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить на ближайшей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным цены на энергоносители.Лукашенко подчеркнул, что для Минска важно иметь такие цены на газ, чтобы белорусские и российские предприятия работали в равных конкурентных условиях."Главное - равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно, но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ – ред.)", - убежден белорусский президент.Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров. Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Также подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Белоруссии и наценки "Газпром трансгаз Беларусь" в привязке к российскому рублю.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, экономика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, В мире, Экономика
15:54 09.12.2022 (обновлено: 16:32 09.12.2022)
 
Лукашенко планирует обсудить с Путиным цены на энергоносители

Лукашенко заявил, что хочет обсудить на встрече с Путиным цены на энергоносители

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить на ближайшей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным цены на энергоносители.
"Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией ... в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности", - заявил глава государства, комментируя журналистам в пятницу в Бишкеке тему стоимости российского газа для Минска.
Лукашенко подчеркнул, что для Минска важно иметь такие цены на газ, чтобы белорусские и российские предприятия работали в равных конкурентных условиях.
"Главное - равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно, но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ – ред.)", - убежден белорусский президент.
Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров. Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Также подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Белоруссии и наценки "Газпром трансгаз Беларусь" в привязке к российскому рублю.
Флаги России и Белоруссии
4 декабря, 22:45
Минск продолжит платить за энергоносители из Москвы российской валютой
 
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