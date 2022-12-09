https://ria.ru/20221209/energonositeli-1837517482.html

Лукашенко планирует обсудить с Путиным цены на энергоносители

Лукашенко планирует обсудить с Путиным цены на энергоносители - РИА Новости, 09.12.2022

Лукашенко планирует обсудить с Путиным цены на энергоносители

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить на ближайшей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным цены на энергоносители. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:54

2022-12-09T15:54

2022-12-09T16:32

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111069_0:144:2963:1811_1920x0_80_0_0_fa019e937c2ddcaf33d83be1d6dcdc7e.jpg

МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить на ближайшей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным цены на энергоносители.Лукашенко подчеркнул, что для Минска важно иметь такие цены на газ, чтобы белорусские и российские предприятия работали в равных конкурентных условиях."Главное - равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно, но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ – ред.)", - убежден белорусский президент.Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года - 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров. Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Также подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Белоруссии и наценки "Газпром трансгаз Беларусь" в привязке к российскому рублю.

https://ria.ru/20221204/belorussiya-1836286600.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, экономика