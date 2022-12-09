https://ria.ru/20221209/energetika-1837428745.html
Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС
Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС
Планы по созданию единого энергетического пространства между странами ЕАЭС есть, они на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:55
2022-12-09T11:55
2022-12-09T12:09
евразийский экономический союз
экономика
россия
бишкек
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Планы по созданию единого энергетического пространства между странами ЕАЭС есть, они на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что интеграционные процессы не могут проводиться быстро.Лидеры стран ЕАЭС в пятницу работают в Бишкеке."Существуют планы развития, которые сегодня обсуждаются. Это и единое энергетическое пространство, газовое и так далее. Все это на повестке дня. Интеграционные процессы, как правило, растянуты по времени и не могут проводиться быстро. Это сложная, кропотливая работа. Но главное, что ее результаты полностью соответствуют интересам народов всех государств-участников", - сказал он в интервью "Известиям".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, экономика, россия, бишкек
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Бишкек
11:55 09.12.2022 (обновлено: 12:09 09.12.2022)
Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС
Пресс-секретарь Песков заявил о планах единого энергетического пространства в странах ЕАЭС