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Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
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Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС
Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС
Планы по созданию единого энергетического пространства между странами ЕАЭС есть, они на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:55
2022-12-09T12:09
евразийский экономический союз
экономика
россия
бишкек
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Планы по созданию единого энергетического пространства между странами ЕАЭС есть, они на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что интеграционные процессы не могут проводиться быстро.Лидеры стран ЕАЭС в пятницу работают в Бишкеке."Существуют планы развития, которые сегодня обсуждаются. Это и единое энергетическое пространство, газовое и так далее. Все это на повестке дня. Интеграционные процессы, как правило, растянуты по времени и не могут проводиться быстро. Это сложная, кропотливая работа. Но главное, что ее результаты полностью соответствуют интересам народов всех государств-участников", - сказал он в интервью "Известиям".
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евразийский экономический союз, экономика, россия, бишкек
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Бишкек
11:55 09.12.2022 (обновлено: 12:09 09.12.2022)
 
Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС

Пресс-секретарь Песков заявил о планах единого энергетического пространства в странах ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Планы по созданию единого энергетического пространства между странами ЕАЭС есть, они на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что интеграционные процессы не могут проводиться быстро.
Лидеры стран ЕАЭС в пятницу работают в Бишкеке.
"Существуют планы развития, которые сегодня обсуждаются. Это и единое энергетическое пространство, газовое и так далее. Все это на повестке дня. Интеграционные процессы, как правило, растянуты по времени и не могут проводиться быстро. Это сложная, кропотливая работа. Но главное, что ее результаты полностью соответствуют интересам народов всех государств-участников", - сказал он в интервью "Известиям".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
11:46
В Бишкеке проходит заседание ЕАЭС в расширенном составе
 
Евразийский экономический союзЭкономикаРоссияБишкек
 
 
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