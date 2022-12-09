https://ria.ru/20221209/energetika-1837428745.html

Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС

Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022

Песков рассказал о планах единого энергетического пространства в ЕАЭС

Планы по созданию единого энергетического пространства между странами ЕАЭС есть, они на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:55

2022-12-09T11:55

2022-12-09T12:09

евразийский экономический союз

экономика

россия

бишкек

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Планы по созданию единого энергетического пространства между странами ЕАЭС есть, они на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что интеграционные процессы не могут проводиться быстро.Лидеры стран ЕАЭС в пятницу работают в Бишкеке."Существуют планы развития, которые сегодня обсуждаются. Это и единое энергетическое пространство, газовое и так далее. Все это на повестке дня. Интеграционные процессы, как правило, растянуты по времени и не могут проводиться быстро. Это сложная, кропотливая работа. Но главное, что ее результаты полностью соответствуют интересам народов всех государств-участников", - сказал он в интервью "Известиям".

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евразийский экономический союз, экономика, россия, бишкек