Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/donetsk-1837646053.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:06
2022-12-09T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7fd372760b609e688543b3cea20c10b6.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837484107.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fe67614cfd535c24725f8f5c0114eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
22:06 09.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:29Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала