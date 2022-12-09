https://ria.ru/20221209/donetsk-1837646053.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:06
2022-12-09T22:06
2022-12-09T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7fd372760b609e688543b3cea20c10b6.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837484107.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fe67614cfd535c24725f8f5c0114eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов натовского калибра