https://ria.ru/20221209/donetsk-1837646053.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T22:06

2022-12-09T22:06

2022-12-09T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834590919_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_7fd372760b609e688543b3cea20c10b6.jpg

ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837484107.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины