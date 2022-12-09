https://ria.ru/20221209/donetsk-1837643821.html

Мэр Донецка сообщил о попаданиях в районе Крытого рынка

Мэр Донецка сообщил о попаданиях в районе Крытого рынка - РИА Новости, 09.12.2022

Мэр Донецка сообщил о попаданиях в районе Крытого рынка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в ходе обстрела украинскими войсками города есть попадания в районе Крытого рынка. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T21:56

2022-12-09T21:56

2022-12-09T21:59

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в ходе обстрела украинскими войсками города есть попадания в районе Крытого рынка."По предварительным данным, в результате вечернего обстрела есть попадания в районе Крытого рынка", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Как отметил мэр Донецка, несколько торговых точек повреждены.

https://ria.ru/20221209/universitet-1837574837.html

донецк

украина

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алексей кулемзин (донецк), донецк, в мире, украина, вооруженные силы украины