https://ria.ru/20221209/donetsk-1837643821.html
Мэр Донецка сообщил о попаданиях в районе Крытого рынка
Мэр Донецка сообщил о попаданиях в районе Крытого рынка - РИА Новости, 09.12.2022
Мэр Донецка сообщил о попаданиях в районе Крытого рынка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в ходе обстрела украинскими войсками города есть попадания в районе Крытого рынка. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T21:56
2022-12-09T21:56
2022-12-09T21:59
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в ходе обстрела украинскими войсками города есть попадания в районе Крытого рынка."По предварительным данным, в результате вечернего обстрела есть попадания в районе Крытого рынка", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Как отметил мэр Донецка, несколько торговых точек повреждены.
https://ria.ru/20221209/universitet-1837574837.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
21:56 09.12.2022 (обновлено: 21:59 09.12.2022)
Мэр Донецка сообщил о попаданиях в районе Крытого рынка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попаданиях в районе Крытого рынка