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Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/donetsk-1837626970.html
Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:29
2022-12-09T20:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:59 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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Взрывы в небе над Донецком
Первые кадры корреспондента РИА Новости из Донецка, где слышны взрывы
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донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
20:29 09.12.2022
 
Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:59 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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