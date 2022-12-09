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Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T20:29
2022-12-09T20:29
2022-12-09T20:29
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:59 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Взрывы в небе над Донецком
Первые кадры корреспондента РИА Новости из Донецка, где слышны взрывы
2022-12-09T20:29
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донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"