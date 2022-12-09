https://ria.ru/20221209/donetsk-1837626970.html

Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска выпустили по центру Донецка 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T20:29

2022-12-09T20:29

2022-12-09T20:29

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837625548_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d4ca0ec50296cc10deb8a1f0e70aa20.jpg

ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:59 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрывы в небе над Донецком Первые кадры корреспондента РИА Новости из Донецка, где слышны взрывы 2022-12-09T20:29 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, украина