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Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/donetsk-1837492717.html
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:01
2022-12-09T15:01
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града". Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк
15:01 09.12.2022
 
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града". Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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