https://ria.ru/20221209/donetsk-1837492717.html
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:01
2022-12-09T15:01
2022-12-09T15:01
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835900671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30d298ecb9babf5b968585067e7fe8b6.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града". Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835900671_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_e5d1841149e672c87f4b57396a6fe945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Киевскому району Донецка