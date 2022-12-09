https://ria.ru/20221209/donetsk-1837492717.html

Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска выпустили еще три ракеты из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:01

2022-12-09T15:01

2022-12-09T15:01

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града". Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк