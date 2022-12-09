Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20221209/dom-1837526140.html
В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья
В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья - РИА Новости, 09.12.2022
В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья
Второй дом для расселения аварийного жилья, на 83 квартиры, построен в Ярославле, сообщает областное правительство. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:11
2022-12-09T16:11
ярославская область
ярославль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837409732_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3c397f33520668f478373fa738aba21f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Второй дом для расселения аварийного жилья, на 83 квартиры, построен в Ярославле, сообщает областное правительство.В областном правительстве уточняют, что первый дом, на 36 семей, был сдан в 2021 году на улице Посохова в Ярославле."Решаем проблему переселения людей из аварийного жилья комплексно. Вместо поиска отдельных квартир строим под расселение новые дома. Пока практику строительства домов под расселение за бюджетный счет использует только Ярославль. Но этот опыт совершенно точно можно масштабировать на другие города региона, где тоже хватает аварийного фонда, а люди десятилетиями ждут переезда", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.По данным областного правительства, дом на проспекте Дзержинского построен из современных материалов. Здание энергоэффективное, оборудовано электроплитами, установлены счетчики на воду и тепло."Объект получился хороший, в том числе созданы необходимые условия для маломобильных граждан. Сейчас пройдет проверка инспекции строительного надзора. После заключения о соответствии проекту будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Предстоит также постановка на кадастровый учет", - цитирует и. о. директора департамента строительства Сергея Гончара пресс-служба областного правительства.По словам Гончара, власти постараются завершить все необходимые процедуры до конца года, чтобы граждане смогли встретить праздники в новых квартирах.Сообщается, что в Ярославской области программа расселения аварийного фонда региональным правительством реализуется с опережением. В 2022 году уже решен вопрос 790 человек, проживавших в квартирах общей площадью 14 тысяч квадратных метров, тогда как в плане было 680 человек и 13 тысяч квадратных метров жилья. С начала действия программы, с 2019 года, в Ярославской области расселены 3380 человек из 60,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Средства на реализацию выделяются из федерального, областного и местного бюджетов.
https://ria.ru/20221203/byudzhet-1836096965.html
https://ria.ru/20221208/shkoly-1837166960.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837409732_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_026c09d063ea9e3b98ef39234798454d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль
Ярославская область, Ярославль
16:11 09.12.2022
 
В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья

В Ярославле построили дом на 83 квартиры для расселения аварийного жилья

© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ярославль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Второй дом для расселения аварийного жилья, на 83 квартиры, построен в Ярославле, сообщает областное правительство.
"В Дзержинском районе Ярославля благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", реализуемому в регионе областным правительством, построен дом на 83 квартиры, в который вскоре переедут граждане из аварийного жилья", - говорится в сообщении.
В областном правительстве уточняют, что первый дом, на 36 семей, был сдан в 2021 году на улице Посохова в Ярославле.
"Решаем проблему переселения людей из аварийного жилья комплексно. Вместо поиска отдельных квартир строим под расселение новые дома. Пока практику строительства домов под расселение за бюджетный счет использует только Ярославль. Но этот опыт совершенно точно можно масштабировать на другие города региона, где тоже хватает аварийного фонда, а люди десятилетиями ждут переезда", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.
По данным областного правительства, дом на проспекте Дзержинского построен из современных материалов. Здание энергоэффективное, оборудовано электроплитами, установлены счетчики на воду и тепло.
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 15:21Ярославская область
Евраев: Ярославль получит дополнительно 1,3 миллиарда рублей из облбюджета
"Объект получился хороший, в том числе созданы необходимые условия для маломобильных граждан. Сейчас пройдет проверка инспекции строительного надзора. После заключения о соответствии проекту будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Предстоит также постановка на кадастровый учет", - цитирует и. о. директора департамента строительства Сергея Гончара пресс-служба областного правительства.
По словам Гончара, власти постараются завершить все необходимые процедуры до конца года, чтобы граждане смогли встретить праздники в новых квартирах.
Сообщается, что в Ярославской области программа расселения аварийного фонда региональным правительством реализуется с опережением. В 2022 году уже решен вопрос 790 человек, проживавших в квартирах общей площадью 14 тысяч квадратных метров, тогда как в плане было 680 человек и 13 тысяч квадратных метров жилья. С начала действия программы, с 2019 года, в Ярославской области расселены 3380 человек из 60,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Средства на реализацию выделяются из федерального, областного и местного бюджетов.
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 12:11Ярославская область
В Ярославской области до конца года сдадут две новые школы
 
Ярославская областьЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала