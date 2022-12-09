https://ria.ru/20221209/dom-1837526140.html

В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья

В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья - РИА Новости, 09.12.2022

В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья

Второй дом для расселения аварийного жилья, на 83 квартиры, построен в Ярославле, сообщает областное правительство. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:11

2022-12-09T16:11

2022-12-09T16:11

ярославская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Второй дом для расселения аварийного жилья, на 83 квартиры, построен в Ярославле, сообщает областное правительство.В областном правительстве уточняют, что первый дом, на 36 семей, был сдан в 2021 году на улице Посохова в Ярославле."Решаем проблему переселения людей из аварийного жилья комплексно. Вместо поиска отдельных квартир строим под расселение новые дома. Пока практику строительства домов под расселение за бюджетный счет использует только Ярославль. Но этот опыт совершенно точно можно масштабировать на другие города региона, где тоже хватает аварийного фонда, а люди десятилетиями ждут переезда", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.По данным областного правительства, дом на проспекте Дзержинского построен из современных материалов. Здание энергоэффективное, оборудовано электроплитами, установлены счетчики на воду и тепло."Объект получился хороший, в том числе созданы необходимые условия для маломобильных граждан. Сейчас пройдет проверка инспекции строительного надзора. После заключения о соответствии проекту будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Предстоит также постановка на кадастровый учет", - цитирует и. о. директора департамента строительства Сергея Гончара пресс-служба областного правительства.По словам Гончара, власти постараются завершить все необходимые процедуры до конца года, чтобы граждане смогли встретить праздники в новых квартирах.Сообщается, что в Ярославской области программа расселения аварийного фонда региональным правительством реализуется с опережением. В 2022 году уже решен вопрос 790 человек, проживавших в квартирах общей площадью 14 тысяч квадратных метров, тогда как в плане было 680 человек и 13 тысяч квадратных метров жилья. С начала действия программы, с 2019 года, в Ярославской области расселены 3380 человек из 60,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Средства на реализацию выделяются из федерального, областного и местного бюджетов.

https://ria.ru/20221203/byudzhet-1836096965.html

https://ria.ru/20221208/shkoly-1837166960.html

ярославль

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ярославль