Рейтинг@Mail.ru
Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221209/dokhody-1837372731.html
Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году
Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году - РИА Новости, 09.12.2022
Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году
Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году запланированы на уровне 15 миллиардов рублей, что на 6 % больше, чем... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:54
2022-12-09T10:23
экономика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112689_0:139:3001:1827_1920x0_80_0_0_45516760d8dc3a69e1683c8429cb6889.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году запланированы на уровне 15 миллиардов рублей, что на 6 % больше, чем в текущем году, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Проект бюджета Сургутского района на ближайшие три года был рассмотрен в четверг на публичных слушаниях. По словам Трубецкого, бюджет остается социально-ориентированным: более 60% – 9,6 миллиарда рублей – будет потрачено на образование, культуру, спорт и здравоохранение."В 2023 году доходная часть бюджета вырастет на 6% по сравнению с текущим годом и составит 15 миллиардов рублей. В 2024 планируем цифру в 15,2 миллиарда, в 2025 — 14,7 миллиарда рублей", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он уточнил, что не первый год в планы ставится реализация объектов на сумму, превышающую запланированный доход, чтобы заранее позаботиться об освоении средств, которые могут поступить бюджет в конце года, и успеть их вовремя реализовать. Для этого прописываются пути покрытия без кредитных средств, за счет продажи акций и муниципального имущества, но, как показывает практика, к этим резервам прибегать не приходится."По этому году, например, могу сказать, что также был сформирован дефицитный бюджет, однако к концу года мы вышли с плюсом: вместо запланированных 13 миллиардов к концу года вышли на доход в 15,9 миллиардов рублей", - пояснил Трубецкой.Как уточнили в пресс-службе райадминистрации, расходы на 2023 год по плану составят 15,7 миллиарда рублей, что превышает расходы 2022 года также на 6 %. В 2024 и 2025 годах расходы составят 15,2 и 14,7 миллиарда рублей соответственно.На реализацию жилищных программ в ближайшую трехлетку власти планируют направить 2,3 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году – 667 миллионов рублей, в 2024 году – 812,6 миллиона и в 2025 году – 850,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221122/tomsk-1833316974.html
https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564112689_144:0:2811:2000_1920x0_80_0_0_e543dbfba3b46fb229e09c0328009735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сургутский район
Экономика, Сургутский район, Ханты-Мансийский Автономный Округ
07:54 09.12.2022 (обновлено: 10:23 09.12.2022)
 
Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году

Глава Сургутского района ХМАО Трубецкой: рост доходов в 2023 году составит шесть процентов

© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году запланированы на уровне 15 миллиардов рублей, что на 6 % больше, чем в текущем году, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Проект бюджета Сургутского района на ближайшие три года был рассмотрен в четверг на публичных слушаниях. По словам Трубецкого, бюджет остается социально-ориентированным: более 60% – 9,6 миллиарда рублей – будет потрачено на образование, культуру, спорт и здравоохранение.
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 12:45Томская область
Мазур представил бюджет Томской области с ростом доходов на 16 процентов
"В 2023 году доходная часть бюджета вырастет на 6% по сравнению с текущим годом и составит 15 миллиардов рублей. В 2024 планируем цифру в 15,2 миллиарда, в 2025 — 14,7 миллиарда рублей", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что не первый год в планы ставится реализация объектов на сумму, превышающую запланированный доход, чтобы заранее позаботиться об освоении средств, которые могут поступить бюджет в конце года, и успеть их вовремя реализовать. Для этого прописываются пути покрытия без кредитных средств, за счет продажи акций и муниципального имущества, но, как показывает практика, к этим резервам прибегать не приходится.
"По этому году, например, могу сказать, что также был сформирован дефицитный бюджет, однако к концу года мы вышли с плюсом: вместо запланированных 13 миллиардов к концу года вышли на доход в 15,9 миллиардов рублей", - пояснил Трубецкой.
Как уточнили в пресс-службе райадминистрации, расходы на 2023 год по плану составят 15,7 миллиарда рублей, что превышает расходы 2022 года также на 6 %. В 2024 и 2025 годах расходы составят 15,2 и 14,7 миллиарда рублей соответственно.
На реализацию жилищных программ в ближайшую трехлетку власти планируют направить 2,3 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году – 667 миллионов рублей, в 2024 году – 812,6 миллиона и в 2025 году – 850,5 миллиона рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 10:26Тверская область
Руденя: Тверская область сохраняет тенденцию роста доходов бюджета
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаСургутский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала