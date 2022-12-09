https://ria.ru/20221209/dokhody-1837372731.html

Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году

Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году - РИА Новости, 09.12.2022

Глава Сургутского района ХМАО рассказал о росте доходов в новом году

Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году запланированы на уровне 15 миллиардов рублей, что на 6 % больше, чем... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:54

2022-12-09T07:54

2022-12-09T10:23

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году запланированы на уровне 15 миллиардов рублей, что на 6 % больше, чем в текущем году, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Проект бюджета Сургутского района на ближайшие три года был рассмотрен в четверг на публичных слушаниях. По словам Трубецкого, бюджет остается социально-ориентированным: более 60% – 9,6 миллиарда рублей – будет потрачено на образование, культуру, спорт и здравоохранение."В 2023 году доходная часть бюджета вырастет на 6% по сравнению с текущим годом и составит 15 миллиардов рублей. В 2024 планируем цифру в 15,2 миллиарда, в 2025 — 14,7 миллиарда рублей", - написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он уточнил, что не первый год в планы ставится реализация объектов на сумму, превышающую запланированный доход, чтобы заранее позаботиться об освоении средств, которые могут поступить бюджет в конце года, и успеть их вовремя реализовать. Для этого прописываются пути покрытия без кредитных средств, за счет продажи акций и муниципального имущества, но, как показывает практика, к этим резервам прибегать не приходится."По этому году, например, могу сказать, что также был сформирован дефицитный бюджет, однако к концу года мы вышли с плюсом: вместо запланированных 13 миллиардов к концу года вышли на доход в 15,9 миллиардов рублей", - пояснил Трубецкой.Как уточнили в пресс-службе райадминистрации, расходы на 2023 год по плану составят 15,7 миллиарда рублей, что превышает расходы 2022 года также на 6 %. В 2024 и 2025 годах расходы составят 15,2 и 14,7 миллиарда рублей соответственно.На реализацию жилищных программ в ближайшую трехлетку власти планируют направить 2,3 миллиарда рублей, в том числе в 2023 году – 667 миллионов рублей, в 2024 году – 812,6 миллиона и в 2025 году – 850,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221122/tomsk-1833316974.html

https://ria.ru/20220506/rudenya-1787143067.html

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экономика, сургутский район