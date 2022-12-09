https://ria.ru/20221209/dnr-1837376385.html
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 09.12.2022
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества
По данным на утро пятницы, более 11 тысяч абонентов остаются без электричества на территории ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:31
2022-12-09T08:31
2022-12-09T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. По данным на утро пятницы, более 11 тысяч абонентов остаются без электричества на территории ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики."По состоянию на 7.00 9 декабря на территории Донецкой Народной Республики обесточено 67 трансформаторных подстанции, 11 471 бытовой абонент, пять котельных", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, представительство ДНР в СЦКК ранее ночью сообщило об обстреле Киевского района Донецка, украинские войска в 1.10 выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества
Минугля ДНР: на утро пятницы более 11 тысяч абонентов остаются без электричества