Рейтинг@Mail.ru
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/dnr-1837376385.html
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 09.12.2022
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества
По данным на утро пятницы, более 11 тысяч абонентов остаются без электричества на территории ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:31
2022-12-09T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836233476_0:159:3029:1863_1920x0_80_0_0_3ac58942c9bb757d58583ede718a71c8.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. По данным на утро пятницы, более 11 тысяч абонентов остаются без электричества на территории ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики."По состоянию на 7.00 9 декабря на территории Донецкой Народной Республики обесточено 67 трансформаторных подстанции, 11 471 бытовой абонент, пять котельных", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, представительство ДНР в СЦКК ранее ночью сообщило об обстреле Киевского района Донецка, украинские войска в 1.10 выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836233476_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c1679f364192923e046b0f12a4f5ee56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
08:31 09.12.2022
 
В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества

Минугля ДНР: на утро пятницы более 11 тысяч абонентов остаются без электричества

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР
Сотрудник МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. По данным на утро пятницы, более 11 тысяч абонентов остаются без электричества на территории ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики.
"По состоянию на 7.00 9 декабря на территории Донецкой Народной Республики обесточено 67 трансформаторных подстанции, 11 471 бытовой абонент, пять котельных", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК ранее ночью сообщило об обстреле Киевского района Донецка, украинские войска в 1.10 выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Начальник Центра беспилотных систем Инок запускает квадрокоптер с руки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они изменили представления о войне". Кого готовят в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала