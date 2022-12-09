https://ria.ru/20221209/dnr-1837376385.html

В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества

В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества - РИА Новости, 09.12.2022

В ДНР более 11 тысяч абонентов остаются без электричества

По данным на утро пятницы, более 11 тысяч абонентов остаются без электричества на территории ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:31

2022-12-09T08:31

2022-12-09T08:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. По данным на утро пятницы, более 11 тысяч абонентов остаются без электричества на территории ДНР, сообщили в министерстве угля и энергетики республики."По состоянию на 7.00 9 декабря на территории Донецкой Народной Республики обесточено 67 трансформаторных подстанции, 11 471 бытовой абонент, пять котельных", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, представительство ДНР в СЦКК ранее ночью сообщило об обстреле Киевского района Донецка, украинские войска в 1.10 выпустили по городу четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика