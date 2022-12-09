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Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США - РИА Новости, 09.12.2022
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Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США
Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США - РИА Новости, 09.12.2022
Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США
Идеи от США для продолжения конструктивного диалога с Москвой пока отсутствуют, поэтому сегодня сложно говорить о прямых контактах с Вашингтоном, заявил... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:43
2022-12-09T14:43
сша
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Идеи от США для продолжения конструктивного диалога с Москвой пока отсутствуют, поэтому сегодня сложно говорить о прямых контактах с Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас сложно говорить о возможности прямых контактов с администрацией США, хотя мы неоднократно подчеркивали, что никогда от них не уклоняемся. Для продолжения конструктивного диалога должны быть созданы условия, а возможные встречи наполнены смыслом. Каких-либо значимых идей на этот счет от американцев пока не слышим", - сказал Рябков в рамках дискуссии "Россия - США: каковы пределы конфронтации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
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сша, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
США, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
14:43 09.12.2022
 
Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США

Замглавы МИД Рябков: идей от США по продолжению конструктивного диалога с Россией нет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Идеи от США для продолжения конструктивного диалога с Москвой пока отсутствуют, поэтому сегодня сложно говорить о прямых контактах с Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас сложно говорить о возможности прямых контактов с администрацией США, хотя мы неоднократно подчеркивали, что никогда от них не уклоняемся. Для продолжения конструктивного диалога должны быть созданы условия, а возможные встречи наполнены смыслом. Каких-либо значимых идей на этот счет от американцев пока не слышим", - сказал Рябков в рамках дискуссии "Россия - США: каковы пределы конфронтации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 14:28
США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков
 
СШАРоссияСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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