https://ria.ru/20221209/dialog-1837485806.html

Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США

Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США - РИА Новости, 09.12.2022

Рябков ответил на вопрос о продолжении диалога между Россией и США

Идеи от США для продолжения конструктивного диалога с Москвой пока отсутствуют, поэтому сегодня сложно говорить о прямых контактах с Вашингтоном, заявил... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:43

2022-12-09T14:43

2022-12-09T14:43

сша

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Идеи от США для продолжения конструктивного диалога с Москвой пока отсутствуют, поэтому сегодня сложно говорить о прямых контактах с Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас сложно говорить о возможности прямых контактов с администрацией США, хотя мы неоднократно подчеркивали, что никогда от них не уклоняемся. Для продолжения конструктивного диалога должны быть созданы условия, а возможные встречи наполнены смыслом. Каких-либо значимых идей на этот счет от американцев пока не слышим", - сказал Рябков в рамках дискуссии "Россия - США: каковы пределы конфронтации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221209/ssha-1837479750.html

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Владимир Лаврентьев

сша, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире