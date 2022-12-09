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Ясли и детский сад сдадут в Липецкой области к новому год
Ясли и детский сад сдадут в Липецкой области к новому год - РИА Новости, 09.12.2022
Ясли и детский сад сдадут в Липецкой области к новому год
Два дошкольных учреждения готовятся к открытию в Липецкой области, оба построены благодаря господдержке в рамках федеральных проектов, сообщил глава региона... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:52
2022-12-09T15:52
2022-12-09T15:52
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Два дошкольных учреждения готовятся к открытию в Липецкой области, оба построены благодаря господдержке в рамках федеральных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что все основные строительные работы на обоих объектах завершены. В поселке Солидарность Елецкого района заканчивается отделка нового корпуса яслей, которые смогут единовременно принять 60 малышей возрастом от двух месяцев до трёх лет. Здание возвели в рамках нацпроекта "Демография".По словам Артамонова, в райцентре Доброе готовится к открытию детский сад на 99 мест. Здание построено на средства федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Строители уже завершают внутреннюю отделку его помещений и благоустройство территории."Открыть оба объекта мы планируем в конце уходящего года. Они станут отличным подарком для жителей сел", - отметил Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Два дошкольных учреждения готовятся к открытию в Липецкой области, оба построены благодаря господдержке в рамках федеральных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что все основные строительные работы на обоих объектах завершены. В поселке Солидарность Елецкого района
заканчивается отделка нового корпуса яслей, которые смогут единовременно принять 60 малышей возрастом от двух месяцев до трёх лет. Здание возвели в рамках нацпроекта "Демография".
По словам Артамонова, в райцентре Доброе готовится к открытию детский сад на 99 мест. Здание построено на средства федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Строители уже завершают внутреннюю отделку его помещений и благоустройство территории.
"Открыть оба объекта мы планируем в конце уходящего года. Они станут отличным подарком для жителей сел", - отметил Артамонов.