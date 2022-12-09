https://ria.ru/20221209/detsad-1837516330.html

Ясли и детский сад сдадут в Липецкой области к новому год

Ясли и детский сад сдадут в Липецкой области к новому год - РИА Новости, 09.12.2022

Ясли и детский сад сдадут в Липецкой области к новому год

Два дошкольных учреждения готовятся к открытию в Липецкой области, оба построены благодаря господдержке в рамках федеральных проектов, сообщил глава региона... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:52

2022-12-09T15:52

2022-12-09T15:52

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Два дошкольных учреждения готовятся к открытию в Липецкой области, оба построены благодаря господдержке в рамках федеральных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что все основные строительные работы на обоих объектах завершены. В поселке Солидарность Елецкого района заканчивается отделка нового корпуса яслей, которые смогут единовременно принять 60 малышей возрастом от двух месяцев до трёх лет. Здание возвели в рамках нацпроекта "Демография".По словам Артамонова, в райцентре Доброе готовится к открытию детский сад на 99 мест. Здание построено на средства федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Строители уже завершают внутреннюю отделку его помещений и благоустройство территории."Открыть оба объекта мы планируем в конце уходящего года. Они станут отличным подарком для жителей сел", - отметил Артамонов.

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липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов