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В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам

В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам - РИА Новости, 09.12.2022

В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам

Демонтаж шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе завершен, сообщила представитель компании Vilniaus BDT, осуществлявшей... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T03:17

2022-12-09T03:17

2022-12-09T03:44

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Демонтаж шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе завершен, сообщила представитель компании Vilniaus BDT, осуществлявшей работы, Рута Леонавичене."На сегодняшний день все стелы демонтированы, все сегменты увезены на хранение. Остался только пустой пьедестал. С завтрашнего дня начнется уборка территории", - сказала Леонавичене в эфире Литовского радио.Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что для сноса памятников не нужно дополнительных разрешений, потому что самоуправление "не обязано отчитываться перед ООН".Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе, заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20220824/latviya-1811830070.html

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мария захарова, вильнюс, литва, россия, оон