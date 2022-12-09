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В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам - РИА Новости, 09.12.2022
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В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам
В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам - РИА Новости, 09.12.2022
В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам
Демонтаж шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе завершен, сообщила представитель компании Vilniaus BDT, осуществлявшей... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T03:17
2022-12-09T03:44
мария захарова
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литва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Демонтаж шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе завершен, сообщила представитель компании Vilniaus BDT, осуществлявшей работы, Рута Леонавичене."На сегодняшний день все стелы демонтированы, все сегменты увезены на хранение. Остался только пустой пьедестал. С завтрашнего дня начнется уборка территории", - сказала Леонавичене в эфире Литовского радио.Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что для сноса памятников не нужно дополнительных разрешений, потому что самоуправление "не обязано отчитываться перед ООН".Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе, заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.
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мария захарова, вильнюс, литва, россия, оон
Мария Захарова, Вильнюс, Литва, Россия, ООН
03:17 09.12.2022 (обновлено: 03:44 09.12.2022)
 
В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам

Компания Vilniaus BDT: демонтаж шести стел мемориала советским воинам в Вильнюсе завершен

© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Владислав Адамовский
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Демонтаж шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе завершен, сообщила представитель компании Vilniaus BDT, осуществлявшей работы, Рута Леонавичене.
"На сегодняшний день все стелы демонтированы, все сегменты увезены на хранение. Остался только пустой пьедестал. С завтрашнего дня начнется уборка территории", - сказала Леонавичене в эфире Литовского радио.
Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее в Литве захоронение, начался во вторник. Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". Позднее мэр Вильнюса заявил, что для сноса памятников не нужно дополнительных разрешений, потому что самоуправление "не обязано отчитываться перед ООН".
Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более 3 тысяч воинов Третьего Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе, заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 14:27
Российский посол прокомментировал демонтаж памятника Освободителям Риги
 
Мария ЗахароваВильнюсЛитваРоссияООН
 
 
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