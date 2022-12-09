https://ria.ru/20221209/byudzhet-1837411064.html

Депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2023 год с дефицитом в 13%

Депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2023 год с дефицитом в 13% - РИА Новости, 09.12.2022

Депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2023 год с дефицитом в 13%

Депутаты краевого парламента приняли бюджет Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с дефицитом в 13%, или 45 миллиардов рублей,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:55

2022-12-09T10:55

2022-12-09T10:55

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты краевого парламента приняли бюджет Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с дефицитом в 13%, или 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, при первом рассмотрении бюджета была внесена масштабная правительственная поправка, изменившая параметры бюджета в трехлетнем периоде по доходам на 39,5 миллиарда рублей и по расходам на 50,5 миллиарда рублей. Ко второму чтению дополнительные федеральные и краевые средства были распределены с учетом поручений губернатора, предложений депутатов и целевого назначения, определенного властями РФ."В результате уточненные параметры краевого бюджета на 2023 год выглядят следующим образом: доходы – 344 миллиарда рублей, расходы – 389 миллиардов рублей, дефицит – 45 миллиардов рублей. Источниками финансирования дефицита станут остатки средств на начало года и инфраструктурный бюджетный кредит от Федерации", - говорится в сообщении.С учетом бюджетных приоритетов свыше 70 миллиардов рублей в предстоящей трехлетке запланированы на реализацию национальных проектов, в том числе более 28 миллиардов рублей в 2023 году.Больше половины бюджетных расходов в следующем году будет направлена в три отрасли – образование, здравоохранение, социальная поддержка.Почти 126 миллиардов рублей в 2023 году будут направлены в территории. В крае сохранены меры поддержки муниципальных образований и увеличено финансирование по отдельным статьям.В целом в ближайшие три года запланировано строительство (реконструкция) или разработка проектной документации в отношении более 190 объектов, с общим объемом финансирования 127,6 миллиарда рублей.До 4,5 миллиарда рублей в 2023 году возрос резервный фонд правительства края, который позволит оперативно направлять бюджетные ресурсы на непредвиденные расходы.

https://ria.ru/20221208/rekonstruktsiya-1837337691.html

https://ria.ru/20221205/patrulirovanie-1836338925.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край