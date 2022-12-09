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Депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2023 год с дефицитом в 13% - РИА Новости, 09.12.2022
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Депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2023 год с дефицитом в 13%
Депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2023 год с дефицитом в 13% - РИА Новости, 09.12.2022
Депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2023 год с дефицитом в 13%
Депутаты краевого парламента приняли бюджет Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с дефицитом в 13%, или 45 миллиардов рублей,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:55
2022-12-09T10:55
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты краевого парламента приняли бюджет Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с дефицитом в 13%, или 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, при первом рассмотрении бюджета была внесена масштабная правительственная поправка, изменившая параметры бюджета в трехлетнем периоде по доходам на 39,5 миллиарда рублей и по расходам на 50,5 миллиарда рублей. Ко второму чтению дополнительные федеральные и краевые средства были распределены с учетом поручений губернатора, предложений депутатов и целевого назначения, определенного властями РФ."В результате уточненные параметры краевого бюджета на 2023 год выглядят следующим образом: доходы – 344 миллиарда рублей, расходы – 389 миллиардов рублей, дефицит – 45 миллиардов рублей. Источниками финансирования дефицита станут остатки средств на начало года и инфраструктурный бюджетный кредит от Федерации", - говорится в сообщении.С учетом бюджетных приоритетов свыше 70 миллиардов рублей в предстоящей трехлетке запланированы на реализацию национальных проектов, в том числе более 28 миллиардов рублей в 2023 году.Больше половины бюджетных расходов в следующем году будет направлена в три отрасли – образование, здравоохранение, социальная поддержка.Почти 126 миллиардов рублей в 2023 году будут направлены в территории. В крае сохранены меры поддержки муниципальных образований и увеличено финансирование по отдельным статьям.В целом в ближайшие три года запланировано строительство (реконструкция) или разработка проектной документации в отношении более 190 объектов, с общим объемом финансирования 127,6 миллиарда рублей.До 4,5 миллиарда рублей в 2023 году возрос резервный фонд правительства края, который позволит оперативно направлять бюджетные ресурсы на непредвиденные расходы.
https://ria.ru/20221208/rekonstruktsiya-1837337691.html
https://ria.ru/20221205/patrulirovanie-1836338925.html
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красноярский край
Красноярский край
10:55 09.12.2022
 

Депутаты приняли бюджет Красноярского края на 2023 год с дефицитом в 13%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты краевого парламента приняли бюджет Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с дефицитом в 13%, или 45 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, при первом рассмотрении бюджета была внесена масштабная правительственная поправка, изменившая параметры бюджета в трехлетнем периоде по доходам на 39,5 миллиарда рублей и по расходам на 50,5 миллиарда рублей. Ко второму чтению дополнительные федеральные и краевые средства были распределены с учетом поручений губернатора, предложений депутатов и целевого назначения, определенного властями РФ.
Дорога - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 20:52
Реконструкция дороги на севере Красноярского края начнется в 2023 году
"В результате уточненные параметры краевого бюджета на 2023 год выглядят следующим образом: доходы – 344 миллиарда рублей, расходы – 389 миллиардов рублей, дефицит – 45 миллиардов рублей. Источниками финансирования дефицита станут остатки средств на начало года и инфраструктурный бюджетный кредит от Федерации", - говорится в сообщении.
С учетом бюджетных приоритетов свыше 70 миллиардов рублей в предстоящей трехлетке запланированы на реализацию национальных проектов, в том числе более 28 миллиардов рублей в 2023 году.
Больше половины бюджетных расходов в следующем году будет направлена в три отрасли – образование, здравоохранение, социальная поддержка.
Почти 126 миллиардов рублей в 2023 году будут направлены в территории. В крае сохранены меры поддержки муниципальных образований и увеличено финансирование по отдельным статьям.
Пожарный вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 10:41
В Красноярском крае усилят патрулирование пожароопасных территорий
В целом в ближайшие три года запланировано строительство (реконструкция) или разработка проектной документации в отношении более 190 объектов, с общим объемом финансирования 127,6 миллиарда рублей.
До 4,5 миллиарда рублей в 2023 году возрос резервный фонд правительства края, который позволит оперативно направлять бюджетные ресурсы на непредвиденные расходы.
 
Красноярский край
 
 
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