https://ria.ru/20221209/but-1837469635.html

Бут назвал Голливуд отделом пропаганды вашингтонского обкома

Бут назвал Голливуд отделом пропаганды вашингтонского обкома - РИА Новости, 09.12.2022

Бут назвал Голливуд отделом пропаганды вашингтонского обкома

Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут считает, что в Голливуде, этом "отделе пропаганды вашингтонского обкома", могли бы снять более... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:58

2022-12-09T13:58

2022-12-09T14:15

в мире

виктор бут

сша

голливуд

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут считает, что в Голливуде, этом "отделе пропаганды вашингтонского обкома", могли бы снять более интересный фильм про него."Если бы меня как-то спросили, то я бы как-то придумал более интересную историю. Голливуд, на мой взгляд, сегодня - это отдел пропаганды вашингтонского обкома", - сказал он в интервью RT.Принято считать, что именно Бут, еще будучи свободным человеком, стал прототипом главного героя американского фильма "Оружейный барон" (2005), а в 2007 году ему была посвящена книга "Торговец смертью", закрепившая в США образ Бута как крупнейшего в мире торговца оружием.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20221209/sokamerniki-1837462570.html

https://ria.ru/20221209/but-1837440068.html

сша

голливуд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виктор бут, сша, голливуд, шереметьево (аэропорт)