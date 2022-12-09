https://ria.ru/20221209/but-1837469635.html
Бут назвал Голливуд отделом пропаганды вашингтонского обкома
Бут назвал Голливуд отделом пропаганды вашингтонского обкома - РИА Новости, 09.12.2022
Бут назвал Голливуд отделом пропаганды вашингтонского обкома
Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут считает, что в Голливуде, этом "отделе пропаганды вашингтонского обкома", могли бы снять более... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:58
2022-12-09T13:58
2022-12-09T14:15
в мире
виктор бут
сша
голливуд
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837356787_0:0:1217:686_1920x0_80_0_0_f6fecf5f577e62cc81ebdbed73eb4d70.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут считает, что в Голливуде, этом "отделе пропаганды вашингтонского обкома", могли бы снять более интересный фильм про него."Если бы меня как-то спросили, то я бы как-то придумал более интересную историю. Голливуд, на мой взгляд, сегодня - это отдел пропаганды вашингтонского обкома", - сказал он в интервью RT.Принято считать, что именно Бут, еще будучи свободным человеком, стал прототипом главного героя американского фильма "Оружейный барон" (2005), а в 2007 году ему была посвящена книга "Торговец смертью", закрепившая в США образ Бута как крупнейшего в мире торговца оружием.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20221209/sokamerniki-1837462570.html
https://ria.ru/20221209/but-1837440068.html
сша
голливуд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837356787_121:0:1105:738_1920x0_80_0_0_bef3ed345b6043a4b747a9753a18fd35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор бут, сша, голливуд, шереметьево (аэропорт)
В мире, Виктор Бут, США, Голливуд, Шереметьево (аэропорт)
13:58 09.12.2022 (обновлено: 14:15 09.12.2022)
Бут назвал Голливуд отделом пропаганды вашингтонского обкома
Бут заявил, что придумал бы более интересный сценарий фильма о себе, чем в Голливуде