https://ria.ru/20221209/but-1837413947.html
Песков пожелал Виктору Буту скорейшей реабилитации
Песков пожелал Виктору Буту скорейшей реабилитации - РИА Новости, 09.12.2022
Песков пожелал Виктору Буту скорейшей реабилитации
Врачи еще определят состояние здоровье Виктора Бута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пожелав ему скорейшей реабилитации. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:04
2022-12-09T11:04
2022-12-09T11:41
виктор бут
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сша
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Врачи еще определят состояние здоровье Виктора Бута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пожелав ему скорейшей реабилитации.Бут провел в заключении в США почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Баскетболистка Бриттни Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года. Вчера вечером Бут прилетел в Москву."Слава богу, что он жив и здоров. Наверняка еще врачи определят насколько он здоров, но мы желаем ему, конечно, скорейшей реабилитации", - сказал Песков в интервью "Известиям".
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виктор бут, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, россия, москва
Виктор Бут, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), США, Россия, Москва
11:04 09.12.2022 (обновлено: 11:41 09.12.2022)
Песков пожелал Виктору Буту скорейшей реабилитации
Пресс-секретарь президента Песков пожелал Виктору Буту скорейшей реабилитации