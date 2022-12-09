https://ria.ru/20221209/britaniya-1837364712.html

Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев

Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев - РИА Новости, 09.12.2022

Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев

Ощущение радости у британцев от помощи беженцам с Украины со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни, написала в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T03:38

2022-12-09T03:38

2022-12-09T12:29

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ощущение радости у британцев от помощи беженцам с Украины со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни, написала в статье для издания Daily Mail британская журналистка Дженни Мюррей.Как отметила автор, спустя девять месяцев начинают проявляться недостатки программы "Дома для Украины", запущенной британским правительством в марте, которая тогда казалась "хорошей идеей".Она напомнила о резком увеличении числа бездомных украинских беженцев в Англии, приехавших туда в поисках убежища. При этом журналистка посочувствовала и тем, кто принял беженцев, но теперь, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял, что "просто не может позволить себе содержать, кормить, обогревать и оказывать бесконечную помощь" людям, нуждающимся в профессиональном уходе.Мюррей рассказала, что в ее районной группе участников программы "Дома для Украины" редко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего это беспокойство по поводу денег."Группа представляет собой увлекательный отчет о смене отношения к приему (беженцев. — Прим. ред.)", — указала она. Если в первые дни среди принимающих было распространено волнение по поводу встречи гостей и беспокойство по поводу виз и других рабочих моментов, то по прошествии времени начали возникать опасения по поводу того, что будет по истечении согласованных правительством шести месяцев действия программы."Сейчас самые частые посты — это выражение глубокого беспокойства по поводу вариантов для проживания (беженцев. — Прим. ред.)", — написала Мюррей, отметив, что украинцам невероятно трудно найти частное жилье, которое будет им по карману.Как указала автор, люди, приютившие у себя беженцев, чувствуют беспокойство по поводу того, что от них ожидается: должны ли они стать финансовыми гарантами при съеме частного жилья своими гостями, могут ли украинцы рассчитывать на крышу над головой от местных властей. "Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь", — резюмировала она.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20221208/bezhentsy-1837097230.html

https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836505125.html

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в мире, украина, англия, великобритания