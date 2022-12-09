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В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2022
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В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ, пишут СМИ
В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2022
В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ, пишут СМИ
В Германии фактически не осталось действующих бункеров, чье состояние позволяло бы размещение в нем людей, сообщает в пятницу издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:53
2022-12-09T22:53
в мире
германия
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. В Германии фактически не осталось действующих бункеров, чье состояние позволяло бы размещение в нем людей, сообщает в пятницу издание Bild со ссылкой на документ министров внутренних дел федеральных земель страны.Однако большинство бункеров Германии со времен окончания холодной войны были демонтированы, отмечает газета."По последним данным весны этого года из 2 тысяч убежищ в Германии сейчас существует только около 600 общедоступных бункеров, из которых ни один непригоден", - подчеркивает издание.По данным МВД страны, на которые также ссылается Bild, в случае чрезвычайной ситуации их можно "реактивировать", но дверные уплотнители, воздушные фильтры и аварийные генераторы данных помещений либо отсутствуют, либо давно пришли в негодность. Также в качестве убежищ рассматриваются станции метро и подземные автостоянки.Главы профильных министерств в документе подняли и более широкий вопрос о "современной концепции убежищ", пишет издание. Граждане страны должны быть защищены как на работе, так и дома, для чего потребуется рассмотреть "мероприятия по упрочнению каркаса жилых и коммерческих зданий". Также министры требуют выпустить обновленные рекомендации мирному населению по самозащите."Это означает, что немцы, привыкшие к миру, должны получать от правительства четкие инструкции о том, как вести себя во время войны и кризисов", - поясняет Bild. Для всех этих целей политики просят государство выделить необходимые средства.
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в мире, германия
В мире, Германия
22:53 09.12.2022
 
В Германии не осталось пригодных бомбоубежищ, пишут СМИ

Bild: в Германии задумались о бомбоубежищах, из которых большинство непригодны

© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн во Франкфурте, Германия
Набережная реки Майн во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 дек - РИА Новости. В Германии фактически не осталось действующих бункеров, чье состояние позволяло бы размещение в нем людей, сообщает в пятницу издание Bild со ссылкой на документ министров внутренних дел федеральных земель страны.
"В документе конкретно рассматриваются требования к гражданской защите в случае кризиса или стихийного бедствия. Министры призывают к "разработке концепции современного убежища", – пишет издание.
Однако большинство бункеров Германии со времен окончания холодной войны были демонтированы, отмечает газета.
"По последним данным весны этого года из 2 тысяч убежищ в Германии сейчас существует только около 600 общедоступных бункеров, из которых ни один непригоден", - подчеркивает издание.
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По данным МВД страны, на которые также ссылается Bild, в случае чрезвычайной ситуации их можно "реактивировать", но дверные уплотнители, воздушные фильтры и аварийные генераторы данных помещений либо отсутствуют, либо давно пришли в негодность. Также в качестве убежищ рассматриваются станции метро и подземные автостоянки.
Главы профильных министерств в документе подняли и более широкий вопрос о "современной концепции убежищ", пишет издание. Граждане страны должны быть защищены как на работе, так и дома, для чего потребуется рассмотреть "мероприятия по упрочнению каркаса жилых и коммерческих зданий". Также министры требуют выпустить обновленные рекомендации мирному населению по самозащите.
"Это означает, что немцы, привыкшие к миру, должны получать от правительства четкие инструкции о том, как вести себя во время войны и кризисов", - поясняет Bild. Для всех этих целей политики просят государство выделить необходимые средства.
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