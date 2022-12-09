https://ria.ru/20221209/blagoveschensk-1837448732.html
В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 09.12.2022
В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу
Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:11
2022-12-09T16:11
2022-12-09T16:11
туризм
василий орлов (губернатор)
благовещенск
аэропорт
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строительство
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек — РИА Новости. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов."Это расширит возможности области по приему всех видов самолетов", — сказал Орлов, выступая с итоговым отчетом о социально-экономическом развитии Приамурья за 2022 год.Кроме того, в пятницу аэропорт Благовещенска презентовал окончательную визуализацию будущего терминала внутренних и международных воздушных авиалиний, который планируется построить к 2025 году.Согласно проекту, будет увеличено количество телетрапов, а у главного входа появится комфортная рекреационная зона.Также при аэропорте заработают грузовой комплекс и новая автопарковка на 600 машин.
https://ria.ru/20221207/kamchatka-1837015509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), благовещенск, аэропорт, новости - туризм, туризм, строительство
Туризм, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, Строительство
В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу
Губернатор: вторая взлетно-посадочная полоса в Благовещенске будет готова в 2023 году
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек — РИА Новости. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Это расширит возможности области по приему всех видов самолетов", — сказал Орлов, выступая с итоговым отчетом о социально-экономическом развитии Приамурья за 2022 год.
Кроме того, в пятницу аэропорт Благовещенска презентовал окончательную визуализацию будущего терминала внутренних и международных воздушных авиалиний, который планируется построить к 2025 году.
Согласно проекту, будет увеличено количество телетрапов, а у главного входа появится комфортная рекреационная зона.Также при аэропорте заработают грузовой комплекс и новая автопарковка на 600 машин.