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В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 09.12.2022
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Туризм
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В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 09.12.2022
В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу
Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:11
2022-12-09T16:11
туризм
василий орлов (губернатор)
благовещенск
аэропорт
новости - туризм
туризм
строительство
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек — РИА Новости. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов."Это расширит возможности области по приему всех видов самолетов", — сказал Орлов, выступая с итоговым отчетом о социально-экономическом развитии Приамурья за 2022 год.Кроме того, в пятницу аэропорт Благовещенска презентовал окончательную визуализацию будущего терминала внутренних и международных воздушных авиалиний, который планируется построить к 2025 году.Согласно проекту, будет увеличено количество телетрапов, а у главного входа появится комфортная рекреационная зона.Также при аэропорте заработают грузовой комплекс и новая автопарковка на 600 машин.
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василий орлов (губернатор), благовещенск, аэропорт, новости - туризм, туризм, строительство
Туризм, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм, Строительство
16:11 09.12.2022
 
В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу

Губернатор: вторая взлетно-посадочная полоса в Благовещенске будет готова в 2023 году

© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенск
Аэропорт Благовещенск - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Светлана Майорова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек — РИА Новости. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Это расширит возможности области по приему всех видов самолетов", — сказал Орлов, выступая с итоговым отчетом о социально-экономическом развитии Приамурья за 2022 год.
Кроме того, в пятницу аэропорт Благовещенска презентовал окончательную визуализацию будущего терминала внутренних и международных воздушных авиалиний, который планируется построить к 2025 году.
Согласно проекту, будет увеличено количество телетрапов, а у главного входа появится комфортная рекреационная зона.Также при аэропорте заработают грузовой комплекс и новая автопарковка на 600 машин.
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ТуризмВасилий Орлов (губернатор)БлаговещенскАэропортНовости - ТуризмТуризмСтроительство
 
 
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