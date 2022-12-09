https://ria.ru/20221209/blagoveschensk-1837448732.html

В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу - РИА Новости, 09.12.2022

В аэропорту Благовещенска откроют вторую взлетно-посадочную полосу

Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:11

2022-12-09T16:11

2022-12-09T16:11

туризм

василий орлов (губернатор)

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек — РИА Новости. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска завершится в 2023 году, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов."Это расширит возможности области по приему всех видов самолетов", — сказал Орлов, выступая с итоговым отчетом о социально-экономическом развитии Приамурья за 2022 год.Кроме того, в пятницу аэропорт Благовещенска презентовал окончательную визуализацию будущего терминала внутренних и международных воздушных авиалиний, который планируется построить к 2025 году.Согласно проекту, будет увеличено количество телетрапов, а у главного входа появится комфортная рекреационная зона.Также при аэропорте заработают грузовой комплекс и новая автопарковка на 600 машин.

https://ria.ru/20221207/kamchatka-1837015509.html

благовещенск

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Ольга Кабанова

василий орлов (губернатор), благовещенск, аэропорт, новости - туризм, туризм, строительство