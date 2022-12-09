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Минтранс МО рассказал об установке ограждений на 160 опасных ж/д участках - РИА Новости, 09.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221209/bezopasnost-1837549320.html
Минтранс МО рассказал об установке ограждений на 160 опасных ж/д участках
Минтранс МО рассказал об установке ограждений на 160 опасных ж/д участках - РИА Новости, 09.12.2022
Минтранс МО рассказал об установке ограждений на 160 опасных ж/д участках
Более 1,1 километра ограждений установили вокруг 160 опасных участков на железных дорогах в Подмосковье в течение осени. Около 500 метров ограждений –... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:02
2022-12-09T17:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 1,1 километра ограждений установили вокруг 160 опасных участков на железных дорогах в Подмосковье в течение осени. Около 500 метров ограждений – железобетонные, сообщил телеканал "360".Их установили в 22 округах Московской области в тех местах, где люди часто нарушают правила перехода железной дороги. До этого там погибли 130 человек.Жителей Подмосковья призвали к осторожности при переходе путей. Не стоит при этом использовать наушники или мобильный телефон.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:02 09.12.2022
 

Минтранс МО рассказал об установке ограждений на 160 опасных ж/д участках

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкУчасток железной дороги
Участок железной дороги - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 1,1 километра ограждений установили вокруг 160 опасных участков на железных дорогах в Подмосковье в течение осени. Около 500 метров ограждений – железобетонные, сообщил телеканал "360".
Их установили в 22 округах Московской области в тех местах, где люди часто нарушают правила перехода железной дороги. До этого там погибли 130 человек.
Жителей Подмосковья призвали к осторожности при переходе путей. Не стоит при этом использовать наушники или мобильный телефон.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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