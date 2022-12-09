https://ria.ru/20221209/bezopasnost-1837549320.html

Минтранс МО рассказал об установке ограждений на 160 опасных ж/д участках

Минтранс МО рассказал об установке ограждений на 160 опасных ж/д участках - РИА Новости, 09.12.2022

Минтранс МО рассказал об установке ограждений на 160 опасных ж/д участках

Более 1,1 километра ограждений установили вокруг 160 опасных участков на железных дорогах в Подмосковье в течение осени. Около 500 метров ограждений –... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:02

2022-12-09T17:02

2022-12-09T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Более 1,1 километра ограждений установили вокруг 160 опасных участков на железных дорогах в Подмосковье в течение осени. Около 500 метров ограждений – железобетонные, сообщил телеканал "360".Их установили в 22 округах Московской области в тех местах, где люди часто нарушают правила перехода железной дороги. До этого там погибли 130 человек.Жителей Подмосковья призвали к осторожности при переходе путей. Не стоит при этом использовать наушники или мобильный телефон.

московская область (подмосковье)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)