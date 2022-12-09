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Express: британцы массово отказываются заселять украинских беженцев
Express: британцы массово отказываются заселять украинских беженцев - РИА Новости, 09.12.2022
Express: британцы массово отказываются заселять украинских беженцев
В Великобритании стремительно растет число бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране, пишет газета Express. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:37
2022-12-09T18:37
2022-12-09T19:43
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Великобритании стремительно растет число бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране, пишет газета Express.Всего за месяц в Англии количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30 процентов. В настоящее время 2985 переселенцев пожаловались в органы самоуправления на отсутствие крова. Однако таких людей в Соединенном Королевстве может быть намного больше, так как не везде местные власти предоставили данные правительству, говорится в статье.Председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон, в свою очередь, выразил обеспокоенность этой ситуацией. По его мнению, власти должны увеличить объемы финансовой поддержки домохозяйств, чтобы они не отказывались принимать украинцев из-за кризиса стоимости жизни в Британии.При этом источник в правительстве подчеркнул, что жилищные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, были неизбежными. Однако нынешние показатели бездомности в стране растут слишком быстро, посетовал чиновник.В марте Великобритания запустила программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье украинцам. За это жители королевства могут получать 350 фунтов стерлингов (около 415 долларов США) в месяц.Однако в последнее время все больше переселенцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221208/bezhentsy-1837097230.html
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в мире, великобритания, украина, оон, англия
В мире, Великобритания, Украина, ООН, Англия
18:37 09.12.2022 (обновлено: 19:43 09.12.2022)
Express: британцы массово отказываются заселять украинских беженцев
Express: британцы массово отказываются давать кров беженцам с Украины из-за кризиса
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В Великобритании стремительно растет число бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране, пишет
газета Express.
Всего за месяц в Англии количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30 процентов. В настоящее время 2985 переселенцев пожаловались в органы самоуправления на отсутствие крова. Однако таких людей в Соединенном Королевстве может быть намного больше, так как не везде местные власти предоставили данные правительству, говорится в статье.
Председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон, в свою очередь, выразил обеспокоенность этой ситуацией. По его мнению, власти должны увеличить объемы финансовой поддержки домохозяйств, чтобы они не отказывались принимать украинцев из-за кризиса стоимости жизни в Британии.
При этом источник в правительстве подчеркнул, что жилищные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, были неизбежными. Однако нынешние показатели бездомности в стране растут слишком быстро, посетовал чиновник.
В марте Великобритания запустила программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье украинцам. За это жители королевства могут получать 350 фунтов стерлингов (около 415 долларов США
) в месяц.
Однако в последнее время все больше переселенцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".