https://ria.ru/20221209/aviatsiya-1837371453.html

Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара к ТЦ "МЕГА Химки"

Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара к ТЦ "МЕГА Химки" - РИА Новости, 09.12.2022

Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара к ТЦ "МЕГА Химки"

Авиация МЧС России приведена в готовность в связи с пожаром в подмосковном ТЦ "МЕГА Химки", сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:29

2022-12-09T07:29

2022-12-09T11:07

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

obi

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиация МЧС России приведена в готовность в связи с пожаром в подмосковном ТЦ "МЕГА Химки", сообщает МЧС РФ."На месте работаю пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России", - сообщили в ведомстве.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, данные уточняются.

https://ria.ru/20221209/pozhar-1837371069.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi, пожар в тц "мега химки"