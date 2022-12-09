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Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара к ТЦ "МЕГА Химки"
Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара к ТЦ "МЕГА Химки" - РИА Новости, 09.12.2022
Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара к ТЦ "МЕГА Химки"
Авиация МЧС России приведена в готовность в связи с пожаром в подмосковном ТЦ "МЕГА Химки", сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:29
2022-12-09T07:29
2022-12-09T11:07
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
obi
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиация МЧС России приведена в готовность в связи с пожаром в подмосковном ТЦ "МЕГА Химки", сообщает МЧС РФ."На месте работаю пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России", - сообщили в ведомстве.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в 6 утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, данные уточняются.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), obi, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), OBI, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
07:29 09.12.2022 (обновлено: 11:07 09.12.2022)
Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара к ТЦ "МЕГА Химки"
Авиация МЧС России готова вылететь на тушение пожара к ТЦ "МЕГА Химки" в Подмосковье