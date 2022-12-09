https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html

НАТО активизировало деятельность в Арктике, заявили на Северном флоте

НАТО активизировало деятельность в Арктике, заявили на Северном флоте - РИА Новости, 09.12.2022

НАТО активизировало деятельность в Арктике, заявили на Северном флоте

США и страны НАТО активизировали военную деятельность в арктическом регионе, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:25

2022-12-09T14:25

2022-12-09T14:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. США и страны НАТО активизировали военную деятельность в арктическом регионе, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев."Рассматривая Арктику в качестве потенциально конфликтного региона, США и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе... Под предлогом роста конфликтного потенциала в регионе на фоне негативных тенденций в сфере стратегической стабильности и безопасности предпринимаются практические шаги для... милитаризации арктического региона", - сказал он на форуме "Арктика: настоящее и будущее".Так, по словам командующего Северным флотом, США и НАТО введена практика выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых кораблей в Баренцевом море. Также здесь поддерживается постоянное присутствие атомных многоцелевых подлодок ВМФ США. Отмечается и "устойчивый рост интенсивности" учебной боевой деятельности, констатировал Моисеев."Альянс уже обладает в Арктике развитой инфраструктурой, ...и по факту предпринимаются дальнейшие практические меры по наращиванию объектов военной инфраструктуры... В целом расширение военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО является уже состоявшимся фактом и свидетельствует о переходе блока к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в Арктике", - заключил командующий Северным флотом.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/arktika-1837450009.html

https://ria.ru/20221208/arktika-1837329535.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, арктика, россия, нато, в мире