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НАТО активизировало деятельность в Арктике, заявили на Северном флоте - РИА Новости, 09.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html
НАТО активизировало деятельность в Арктике, заявили на Северном флоте
НАТО активизировало деятельность в Арктике, заявили на Северном флоте - РИА Новости, 09.12.2022
НАТО активизировало деятельность в Арктике, заявили на Северном флоте
США и страны НАТО активизировали военную деятельность в арктическом регионе, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:25
2022-12-09T14:28
наука
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арктика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. США и страны НАТО активизировали военную деятельность в арктическом регионе, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев."Рассматривая Арктику в качестве потенциально конфликтного региона, США и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе... Под предлогом роста конфликтного потенциала в регионе на фоне негативных тенденций в сфере стратегической стабильности и безопасности предпринимаются практические шаги для... милитаризации арктического региона", - сказал он на форуме "Арктика: настоящее и будущее".Так, по словам командующего Северным флотом, США и НАТО введена практика выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых кораблей в Баренцевом море. Также здесь поддерживается постоянное присутствие атомных многоцелевых подлодок ВМФ США. Отмечается и "устойчивый рост интенсивности" учебной боевой деятельности, констатировал Моисеев."Альянс уже обладает в Арктике развитой инфраструктурой, ...и по факту предпринимаются дальнейшие практические меры по наращиванию объектов военной инфраструктуры... В целом расширение военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО является уже состоявшимся фактом и свидетельствует о переходе блока к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в Арктике", - заключил командующий Северным флотом.
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/arktika-1837450009.html
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сша, арктика, россия, нато, в мире
Наука, США, Арктика, Россия, НАТО, В мире
14:25 09.12.2022 (обновлено: 14:28 09.12.2022)
 
НАТО активизировало деятельность в Арктике, заявили на Северном флоте

Северный флот: США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике

© Фото : Максим Курапов Шпицберген
Шпицберген - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Максим Курапов
Шпицберген . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. США и страны НАТО активизировали военную деятельность в арктическом регионе, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.
"Рассматривая Арктику в качестве потенциально конфликтного региона, США и страны НАТО активизировали военную деятельность в регионе... Под предлогом роста конфликтного потенциала в регионе на фоне негативных тенденций в сфере стратегической стабильности и безопасности предпринимаются практические шаги для... милитаризации арктического региона", - сказал он на форуме "Арктика: настоящее и будущее".
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Так, по словам командующего Северным флотом, США и НАТО введена практика выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых кораблей в Баренцевом море. Также здесь поддерживается постоянное присутствие атомных многоцелевых подлодок ВМФ США. Отмечается и "устойчивый рост интенсивности" учебной боевой деятельности, констатировал Моисеев.
"Альянс уже обладает в Арктике развитой инфраструктурой, ...и по факту предпринимаются дальнейшие практические меры по наращиванию объектов военной инфраструктуры... В целом расширение военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО является уже состоявшимся фактом и свидетельствует о переходе блока к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в Арктике", - заключил командующий Северным флотом.
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