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Владельцев животных в Подмосковье обяжут регистрировать питомцев
Владельцев животных в Подмосковье обяжут регистрировать питомцев - РИА Новости, 08.12.2022
Владельцев животных в Подмосковье обяжут регистрировать питомцев
Мособлдума приняла закон об обязательной регистрации домашних животных. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:29
2022-12-08T17:29
2022-12-08T17:29
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мособлдума приняла закон об обязательной регистрации домашних животных. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360".Этот закон снизит количество бездомных животных в регионе. Кроме того, хозяева начнут более ответственно относиться к питомцам. Зампред правительства региона Георгий Филимонов подчеркнул, что на данный момент в регионе 515 тысяч собак. Из них лишь 315 тысяч зарегистрированы.В Подмосковье появится единая база учета питомцев. В дальнейшем ее можно будет объединить с московской. Каждое животное региона получит номер.Также в Московской области начнут действовать правила выгула животных. В общественных местах собаки не смогут появляться без поводка и намордника. Кроме того, питомцев нельзя будет выгуливать на детских площадках и у образовательных учреждений. Для выгула собак выделят специальные территории.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Мособлдума приняла закон об обязательной регистрации домашних животных. Нововведение вступит в силу 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Этот закон снизит количество бездомных животных в регионе. Кроме того, хозяева начнут более ответственно относиться к питомцам. Зампред правительства региона Георгий Филимонов подчеркнул, что на данный момент в регионе 515 тысяч собак. Из них лишь 315 тысяч зарегистрированы.
"Закон направлен на то, чтобы увеличить ответственность владельцев животных, сократить численность бездомных животных, также он поможет в поиске потерявшихся питомцев", — рассказал политик.
В Подмосковье появится единая база учета питомцев. В дальнейшем ее можно будет объединить с московской. Каждое животное региона получит номер.
Также в Московской области начнут действовать правила выгула животных. В общественных местах собаки не смогут появляться без поводка и намордника. Кроме того, питомцев нельзя будет выгуливать на детских площадках и у образовательных учреждений. Для выгула собак выделят специальные территории.