https://ria.ru/20221208/zhirinovskiy-1837229024.html

"Аэрофлот" может назвать самолет именем Жириновского, сообщили в ЛДПР

"Аэрофлот" может назвать самолет именем Жириновского, сообщили в ЛДПР - РИА Новости, 08.12.2022

"Аэрофлот" может назвать самолет именем Жириновского, сообщили в ЛДПР

Компания "Аэрофлот" может присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов, сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:09

2022-12-08T15:09

2022-12-08T15:28

владимир жириновский

аэрофлот

лдпр

госдума рф

sukhoi superjet

ярослав нилов

новости - туризм

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Компания "Аэрофлот" может присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов, сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослав Нилов.Политик опубликовал ответ компании на соответствующее свое предложение. В нем сообщается, что перевозчик готов рассмотреть вопрос о присвоении имени Жириновского одному из воздушных судов с началом поставок самолетов отечественного производства (MC-21, SSJ-100)."Аэрофлот" обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100… Будем ждать", - сообщил Нилов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221014/zhirinovskiy-1824161244.html

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владимир жириновский, аэрофлот, лдпр, госдума рф, sukhoi superjet, ярослав нилов, новости - туризм