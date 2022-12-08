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"Аэрофлот" может назвать самолет именем Жириновского, сообщили в ЛДПР
"Аэрофлот" может назвать самолет именем Жириновского, сообщили в ЛДПР - РИА Новости, 08.12.2022
"Аэрофлот" может назвать самолет именем Жириновского, сообщили в ЛДПР
Компания "Аэрофлот" может присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов, сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:09
2022-12-08T15:09
2022-12-08T15:28
владимир жириновский
аэрофлот
лдпр
госдума рф
sukhoi superjet
ярослав нилов
новости - туризм
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Компания "Аэрофлот" может присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов, сообщил замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослав Нилов.Политик опубликовал ответ компании на соответствующее свое предложение. В нем сообщается, что перевозчик готов рассмотреть вопрос о присвоении имени Жириновского одному из воздушных судов с началом поставок самолетов отечественного производства (MC-21, SSJ-100)."Аэрофлот" обещает рассмотреть возможность увековечения памяти Владимира Жириновского и присвоения его имени одному из своих воздушных судов, когда начнутся поставки МС-21 и SSJ-100… Будем ждать", - сообщил Нилов в своем Telegram-канале.
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владимир жириновский, аэрофлот, лдпр, госдума рф, sukhoi superjet, ярослав нилов, новости - туризм
Владимир Жириновский, Аэрофлот, ЛДПР, Госдума РФ, Sukhoi Superjet, Ярослав Нилов, Новости - Туризм
15:09 08.12.2022 (обновлено: 15:28 08.12.2022)
"Аэрофлот" может назвать самолет именем Жириновского, сообщили в ЛДПР
Депутат Нилов: "Аэрофлот" может назвать именем Жириновского новый MC-21 или SSJ-100